Vistra: Warum die KI-Stromstory jetzt wieder greift

Was bewegt die Aktie?

Die Vistra-Aktie fiel von ihrem Hoch deutlich zurück und lag zwischenzeitlich knapp über 130 Dollar. Gleichzeitig spricht die Bewertung eine andere Sprache: Ein KGV um 13 markierte in der Vergangenheit mehrfach Tiefpunkte der Aktie. Beim letzten vergleichbaren Bewertungsniveau lag der Kurs noch bei rund 75 Dollar.

Noch auffälliger ist das PEG-Ratio. Es fiel seit Jahresbeginn von knapp eins auf unter 0,3. Diese Kombination aus weiterem Wachstum und niedrigerer Bewertung wirkt wie eine Fehlbewertung.

Neue Fantasie liefert KKR. Der Private-Equity-Konzern plant zusammen mit Helix Digital Infrastructure Investitionen von zehn Milliarden Dollar in digitale Infrastruktur für KI-Rechenzentren. Vistra ist dabei strategischer Partner für Energieversorgung, Netzanschlüsse und teilweise auch Kühlung.

Charttechnik

Die Aktie läuft seitwärts bis abwärts, obwohl die Bewertung auf neue Tiefs fällt. Frühere Bewertungszonen auf diesem Niveau markierten mehrfach Wendepunkte.

Martins Einschätzung

Das aktuelle Rücksetzer-Niveau wirkt attraktiv. Vistra adressiert mit Strom, Netzanschlüssen und Kühlung genau die Engpässe beim Aufbau von KI-Rechenzentren. Die Aktie bietet damit eine interessante Chance, wenn die Bewertung wieder stärker beachtet wird.