Weitere Anklage gegen Signa-Gründer Benko wegen Betrugs

Wien, 12. ⁠Jun (Reuters) - Im Verfahrenskomplex um die insolvente Signa-Gruppe hat die österreichische Justiz eine weitere Anklage gegen Gründer Rene Benko erhoben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft dem Unternehmer schweren Betrug und betrügerische Krida - ‌was im deutschen Recht dem Bankrott entspricht - vor, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Die Anklageschrift sei beim Landesgericht ⁠Innsbruck eingebracht ⁠worden. Im Falle einer Verurteilung drohen Benko ein bis zehn Jahre Haft.

Konkret soll Benko Vertreter einer Privatstiftung durch eine falsche Garantieerklärung dazu verleitet haben, rund 3,3 Millionen Euro an die Signa Holding zu überweisen und auf die Rückforderung ‌weiterer 1,7 Millionen Euro zu verzichten. Der ‌Stiftung sei dadurch ein Schaden von rund fünf Millionen Euro entstanden. Zudem wird Benko vorgeworfen, im Rahmen seiner Privatinsolvenz Vermögenswerte vor ⁠den Gläubigern versteckt zu haben. Dabei soll es sich um ‌ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 ⁠Euro handeln. Dies ist bereits die dritte Anklage gegen Benko im Zusammenhang mit seiner Insolvenz.

Der Immobilieninvestor sitzt seit Januar 2025 in Untersuchungshaft. In zwei Prozessen wurde ‌er zuvor bereits wegen Gläubigerschädigung ⁠verurteilt. In einem ersten Verfahren ⁠im vergangenen Oktober hatte er eine zweijährige Haftstrafe erhalten, weil er durch eine Schenkung von 300.000 Euro an seine Mutter Vermögen beiseite geschafft hatte. In einem zweiten Prozess wurde er zu 15 Monaten Haft auf Bewährung sowie einer Geldstrafe verurteilt. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig. Der Signa-Konzern war im November 2023 insolvent gegangen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)