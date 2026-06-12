Zalando - Die Kurve bekommen?
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Die Kurve bekommen?
Mit Hilfe des „HSBC Trendkompass“ filtern wir jede Woche über 100 Einzelaktien anhand der Kriterien Relative Stärke nach Levy und Momentum (4 Wochen). Für die Zalando-Aktie signalisiert unsere objektive Auswertung endlich wieder einen mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Letztlich ist der Titel ein gutes Beispiel, wie sich so immer wieder spannende Tradingkandidaten mit klaren Setups finden lassen. Charttechnisch sticht eine untere Trendwendeformation in Form eines Doppelbodens hervor (siehe Chart) – und zwar auf Basis der wichtigen Haltezone bei 19/17 EUR. Dieses Muster spricht für einen nachlassenden Verkaufsdruck, was auch der Wochenchart mit den dortigen positiven Divergenzen untermauert: Weder MACD noch RSI hatten zuletzt neue Tiefs noch von der Indikatorenseite bestätigt. Im Verlauf des Oszillators ist zudem eine Bodenbildung erkennbar. Aus dem o. g. Doppelboden lässt sich ein technisches Kursziel von knapp 30 EUR ableiten. Auf dem Weg in diese Region steckt die 200-Tage-Linie (akt. bei 26,95 EUR) ein wichtiges Etappenziel ab. Als engmaschiger Stopp ist dagegen die Nackenlinie der unteren Umkehr bei 24 EUR prädestiniert.
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Mit Hilfe des „HSBC Trendkompass“ filtern wir jede Woche über 100 Einzelaktien anhand der Kriterien Relative Stärke nach Levy und Momentum (4 Wochen). Für die Zalando-Aktie signalisiert unsere objektive Auswertung endlich wieder einen mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Letztlich ist der Titel ein gutes Beispiel, wie sich so immer wieder spannende Tradingkandidaten mit klaren Setups finden lassen. Charttechnisch sticht eine untere Trendwendeformation in Form eines Doppelbodens hervor (siehe Chart) – und zwar auf Basis der wichtigen Haltezone bei 19/17 EUR. Dieses Muster spricht für einen nachlassenden Verkaufsdruck, was auch der Wochenchart mit den dortigen positiven Divergenzen untermauert: Weder MACD noch RSI hatten zuletzt neue Tiefs noch von der Indikatorenseite bestätigt. Im Verlauf des Oszillators ist zudem eine Bodenbildung erkennbar. Aus dem o. g. Doppelboden lässt sich ein technisches Kursziel von knapp 30 EUR ableiten. Auf dem Weg in diese Region steckt die 200-Tage-Linie (akt. bei 26,95 EUR) ein wichtiges Etappenziel ab. Als engmaschiger Stopp ist dagegen die Nackenlinie der unteren Umkehr bei 24 EUR prädestiniert.
Zalando (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Zalando
Quelle: LSEG, tradesignal²
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