Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft
Acatis · Uhr
Krieg, steigende Zinsen, hohe Bewertungen: Nichts davon scheint der Rally an den Aktienmärkten etwas anhaben zu können. Ein guter Zeitpunkt, einmal das eigene Depot zu überprüfen.
Quelle: Adobe.com/insta_photos
Nun hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen doch erhöht. Das hatte ich für sehr unwahrscheinlich gehalten und hier ja dementsprechend im März nach dem erwartbaren Anstieg der Inflationsraten auch so zum Ausdruck gebracht.
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