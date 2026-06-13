Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft

Nun hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen doch erhöht. Das hatte ich für sehr unwahrscheinlich gehalten und hier ja dementsprechend im März nach dem erwartbaren Anstieg der Inflationsraten auch so zum Ausdruck gebracht.

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