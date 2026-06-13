Kolumne von Stefan Riße

Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft

Acatis · Uhr

Krieg, steigende Zinsen, hohe Bewertungen: Nichts davon scheint der Rally an den Aktienmärkten etwas anhaben zu können. Ein guter Zeitpunkt, einmal das eigene Depot zu überprüfen.

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Ein Börsenhändler analysiert Daten.
Quelle: Adobe.com/insta_photos

Nun hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen doch erhöht. Das hatte ich für sehr unwahrscheinlich gehalten und hier ja dementsprechend im März nach dem erwartbaren Anstieg der Inflationsraten auch so zum Ausdruck gebracht.

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