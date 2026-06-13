EQS-AFR: elumeo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: elumeo SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
elumeo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

13.06.2026 / 10:46 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die elumeo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.06.2026

Ort:

https://elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 15.06.2026

Ort:

https://elumeo.com/ir/publications/financial-reports

13.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Deutschland
Internet:www.elumeo.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2345506 13.06.2026 CET/CEST

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