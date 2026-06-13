KI-Boom saugt freies Kapital auf – wie lange noch?

Der Bitcoin-Kurs galt lange als einer der größten Profiteure globaler Liquidität. Wenn Zentralbanken die Geldmenge ausweiten, Staaten neue Schulden aufnehmen und Investoren mit überschüssiger Liquidität auf der Suche nach Rendite sind, fließt regelmäßig ein Teil dieses Kapitals in den Kryptomarkt. Genau deshalb wirkt die aktuelle Marktphase auf den ersten Blick so widersprüchlich.

Die globale Geldmenge wächst wieder. Die US-Staatsverschuldung steigt auf immer neue Rekordstände. Die Defizite bleiben hoch und die Finanzmärkte werden weiterhin mit zusätzlicher Liquidität versorgt. Nach klassischer Bitcoin-Logik müsste dies eigentlich ein positives Umfeld für den Kryptosektor darstellen.

Stattdessen steckt Bitcoin tief im Bärenmarkt, viele Altcoins haben einen Großteil ihrer Gewinne aus dem letzten Zyklus wieder verloren und die institutionelle Euphorie rund um Kryptowährungen ist weitgehend verschwunden. Eine mögliche Erklärung dafür lautet: Es gibt viel Liquidität, sie fließt aber in einen anderen Sektor.

Der KI-Sektor verschlingt Unmengen an Kapital

Der KI-Boom hat mittlerweile Dimensionen erreicht, die selbst im Vergleich zur Dotcom-Euphorie außergewöhnlich erscheinen. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 wurden Schätzungen zufolge rund 1,5 Billionen Dollar an neuem Fremdkapital mobilisiert, um Rechenzentren, Stromnetze, Halbleiterfabriken und andere KI-Infrastruktur zu finanzieren. Bemerkenswert ist dabei vor allem die Größenordnung. Im gleichen Zeitraum ist auch die US-Geldmenge M2 um etwa 1,5 bis zwei Billionen Dollar gestiegen.

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Natürlich bedeutet das nicht, dass jeder neu geschaffene Dollar direkt in KI-Projekte geflossen ist. Dennoch verdeutlicht dieser Vergleich einen interessanten Zusammenhang. Die Größenordnung der zusätzlichen Liquidität entspricht nahezu jener Summe, die für den Ausbau der KI-Infrastruktur mobilisiert wurde.

Lieber Nvidia als Bitcoin

Ein Blick auf die Kursentwicklung von Aktien wie Nvidia oder anderen großen Tech-Konzernen und Hardware-Herstellern zeigt, dass die KI-Branche mittlerweile den Großteil des globalen Risikokapitals auf sich zieht. Investoren, die in früheren Marktzyklen möglicherweise Bitcoin gekauft hätten, investieren heute stattdessen in Nvidia, Rechenzentrums-Betreiber, Energieunternehmen oder KI-Startups.

Aus dieser Perspektive wäre die aktuelle Schwäche von Bitcoin nicht das Ergebnis einer restriktiven Geldpolitik, sondern das Resultat eines historischen Wettbewerbs zwischen zwei Zukunftsnarrativen: Künstliche Intelligenz und digitale Knappheit. Tatsächlich spricht einiges für diese Sichtweise.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs schätzt den Investitionsbedarf für KI-Infrastruktur zwischen 2026 und 2031 auf rund 7,6 Billionen Dollar. Die größten Technologiekonzerne der Welt investieren inzwischen Hunderte Milliarden Dollar pro Jahr in neue Kapazitäten. Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet befinden sich in einem regelrechten Wettrüsten um Rechenleistung.

Für institutionelle Anleger entsteht dadurch eine vergleichsweise einfache Rechnung. Wer heute zwischen Bitcoin und Nvidia wählen muss, sieht bei Nvidia reale Umsatzsteigerungen, stark wachsende Gewinne und eine klar erkennbare Wachstumsstory. Bitcoin bietet dagegen vor allem die Hoffnung auf zukünftige geldpolitische Lockerungen, regulatorische Fortschritte und langfristige monetäre Knappheit.

Krypto fehlt aktuell ein starkes Narrativ

Hinzu kommt, dass der Kryptomarkt aktuell mit mehreren Belastungsfaktoren gleichzeitig kämpft. Die ETF-Zuflüsse haben sich deutlich abgeschwächt. Der Clarity-Act steckt weiterhin im politischen Prozess fest. Die geopolitische Unsicherheit belastet die Risikobereitschaft vieler Investoren und die Kombination aus erhöhten Inflationsrisiken und hohen Zinsen sorgt dafür, dass spekulative Anlagen insgesamt unter Druck stehen.

Währenddessen besitzt die KI-Branche nahezu alles, was Investoren aktuell suchen: Wachstumsfantasie, politische Unterstützung, strategische Bedeutung im Wettbewerb mit China und teilweise bereits beeindruckende Geschäftszahlen.

Doch genau wie jede große Euphorie basiert auch der aktuelle KI-Boom auf bestimmten Annahmen. Anleger unterstellen nicht nur, dass künstliche Intelligenz die Produktivität der Weltwirtschaft revolutionieren wird. Sie unterstellen gleichzeitig, dass die gewaltigen Investitionen in Rechenzentren, Chips und Energieinfrastruktur irgendwann entsprechende Renditen erzeugen werden. Hier könnte die größte Schwachstelle der gesamten Story liegen.

Dem KI-Boom steht ein großer Test bevor

Besonders interessant wird deshalb die bevorstehende IPO-Welle rund um SpaceX (in das auch Musks KI-Unternehmen xAI mittlerweile integriert ist), OpenAI und Anthropic. Die Bewertungen dieser Unternehmen bewegen sich mittlerweile in Größenordnungen, die vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wären. Allein SpaceX wird inzwischen mit rund 2,1 Billionen Dollar bewertet.

Zwar stehen den geplanten Börsengängen rund acht Billionen Dollar in amerikanischen Geldmarktfonds gegenüber, sodass sie vermutlich kein echtes Liquiditätsproblem darstellen. Sie könnten jedoch zu einem psychologischen Belastungstest für den gesamten KI-Sektor werden.

Sollten die Unternehmen die hohen Erwartungen nicht erfüllen, könnte sich die Diskussion plötzlich verändern. Anleger würden dann nicht mehr fragen, wie groß der KI-Markt eines Tages werden könnte, sondern wie viel dieser Zukunft bereits in den heutigen Bewertungen eingepreist ist.

Man darf die Energiekosten nicht vergessen

Noch wichtiger als die IPO-Frage könnte jedoch die Entwicklung der Energiepreise werden. Der KI-Boom ist letztlich auch ein Energie-Boom. Rechenzentren gehören zu den energieintensivsten Infrastruktur-Projekten der modernen Wirtschaft. Genau deshalb könnte die Lage am Ölmarkt mittelfristig entscheidender werden als viele Investoren aktuell erwarten. Fossile Energieträger wie Öl bleiben trotz des Ausbaus der Erneuerbaren die tragende Säule für die Energieproduktion.

Bislang haben hohe Lagerbestände, zusätzliche Fördermengen aus den USA und Brasilien sowie eine überraschend schwache Nachfrage aus China verhindert, dass die Energiepreise stark ansteigen. Viele Energieexperten warnen jedoch davor, dass die eigentlichen Folgen der aktuellen Krise im Nahen Osten erst mit erheblicher Verzögerung sichtbar werden könnten. Lagerbestände können nur einmal verbraucht werden. Reserven können nur einmal eingesetzt werden.

Sollte es tatsächlich zu einem späteren Energiepreis-Schock kommen, würde dies die Kostenstruktur vieler KI-Projekte erheblich verschlechtern. Sinkende Margen würden wiederum die erwarteten Renditen auf Milliardeninvestitionen infrage stellen. Genau an diesem Punkt könnte sich die Verwundbarkeit des gesamten KI-Narrativs zeigen.

Was passiert, wenn der KI-Boom seine Dynamik verliert?

Bedeutet das automatisch, dass Bitcoin profitiert? Nicht unbedingt. Einige Marktbeobachter vertreten sogar die gegenteilige Auffassung. Ein Platzen der KI-Blase könnte zunächst sowohl Aktien als auch Kryptowährungen belasten. Banken haben enorme Kredite für KI-Projekte vergeben. Sollten diese Investitionen ihre Renditeversprechen nicht erfüllen, könnten Kreditverluste entstehen, die wiederum die Liquidität im gesamten Finanzsystem belasten. In einem solchen Szenario würde der Bitcoin-Kurs wahrscheinlich zunächst gemeinsam mit den Aktienmärkten fallen.

Historisch betrachtet wäre das nichts Neues. Auch während der Corona-Panik wurde Bitcoin zunächst verkauft, bevor die anschließenden geldpolitischen Rettungsmaßnahmen den Grundstein für eine der größten Haussephasen der Geschichte legten.

Genau hier liegt möglicherweise der entscheidende Unterschied zwischen der kurzfristigen und der langfristigen Perspektive. Wenn die KI-Story tatsächlich an Strahlkraft verlieren sollte, stellt sich automatisch die Frage, welches Narrativ ihren Platz einnehmen könnte. Bitcoin wäre dafür aufgrund eines zu erwartenden geldpolitischen Richtungswechsels zumindest ein plausibler Kandidat.

Eine Verabschiedung des Clarity-Act in den USA könnte regulatorische Klarheit schaffen. Weitere Staaten könnten Bitcoin-Reserven aufbauen. Neue institutionelle Zuflüsse könnten zurückkehren. Und eine größere Marktkrise könnte erneut die Erwartung zukünftiger geldpolitischer Lockerungen befeuern.

Deshalb lautet die entscheidende Frage möglicherweise nicht, ob KI dem Kryptomarkt langfristig die Liquidität abschöpfen wird. Die interessantere Frage lautet vielmehr, wie lange die KI-Story noch mehr Kapital, Aufmerksamkeit und Fantasie auf sich vereinen kann als Bitcoin.

Kurzfristig spricht vieles dafür, dass der KI-Boom dem Kryptosektor tatsächlich Liquidität entzieht. Langfristig könnten jedoch genau die Faktoren, die den KI-Boom heute antreiben – extreme Bewertungen, gigantische Investitionen und hohe Erwartungen – zu seiner größten Verwundbarkeit werden.

Sollten regulatorische Fortschritte, institutionelle Adoption und geldpolitische Lockerungen in den nächsten Monaten wieder zusammenfallen, könnte ausgerechnet das Ende der KI-Euphorie den Startschuss für den nächsten großen Bitcoin-Zyklus liefern.

Denke langfristig!

Warum die nächsten Wochen entscheidend für den weiteren Kursverlauf von Bitcoin werden könnten, erfährst du in der aktuellen Analyse auf decentralist.