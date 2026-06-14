EQS-News: Bitmine Immersion Technologies gibt erste Dividendenausschüttung und Notierung der Vorzugsaktien der Serie A an der NYSE bekannt

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Bitmine Immersion Technologies gibt erste Dividendenausschüttung und Notierung der Vorzugsaktien der Serie A an der NYSE bekannt



14.06.2026 / 09:15 CET/CEST

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Der Vorstand von Bitmine beschließt die erste Bardividendenausschüttung auf die 9,50 %-Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens

Die Notierung der Vorzugsaktien der Serie A an der New York Stock Exchange unter dem Symbol „BMNP" wurde genehmigt; der Handelsbeginn ist für Dienstag, den 16. Juni 2026, vorgesehen

NORWALK, Connecticut, 14. Juni 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Vorstand die erste Bardividende auf die 9,50 %-igen unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens (CUSIP: 09175D 200) (die „-Vorzugsaktien der Serie A") beschlossen hat.

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

Die Erstdividende, die sich aus den seit dem Erstausgabedatum am 10. Juni 2026 angefallenen regulären Dividenden zusammensetzt, wird gemäß den Bestimmungen der Emissionsbedingungen für die Vorzugsaktien der Serie A in bar ausgezahlt. Die erste Dividende in Höhe von 0,316667 USD pro Aktie wird am 22. Juni 2026 an die zum Geschäftsschluss am 12. Juni 2026 eingetragenen Inhaber der Vorzugsaktien der Serie A ausgezahlt.

Das Unternehmen gab ferner bekannt, dass der Vorstand zudem die zweite wöchentliche Bardividende in Höhe von 0,105556 USD pro Aktie auf die Vorzugsaktien der Serie A beschlossen hat, die am 26. Juni 2026 an die zum Geschäftsschluss am 16. Juni 2026 eingetragenen Inhaber der Vorzugsaktien der Serie A ausgezahlt wird.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass die Notierung der Vorzugsaktien der Serie A an der New York Stock Exchange genehmigt wurde und der Handel am Dienstag, dem 16. Juni 2026, unter dem Tickersymbol „BMNP" beginnen wird. Die Equiniti Trust Company, LLC fungiert als Transferstelle, Registerführer und Zahlstelle für die Vorzugsaktien der Serie A.

Informationen zu Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sind. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet", „prognostiziert", „prognostiziert", „beabsichtigt", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich der Dividendenzahlungen des Unternehmens auf die Vorzugsaktien der Serie A, der Notierung und der Aufnahme des Handels mit den Vorzugsaktien der Serie A an der New York Stock Exchange sowie der Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und seiner Staking-Aktivitäten. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Treasury-Aktivitäten im Zusammenhang mit Ethereum sowie geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Staking-Aktivitäten des Unternehmens; sowie der zukünftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Cision

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