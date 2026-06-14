EQS-News: OpenText schafft mit einer Investition von 105 Millionen Euro in Cork und Galway 400 Arbeitsplätze und baut agentengestützte KI und souveräne Cloud in Europa aus

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OpenText schafft mit einer Investition von 105 Millionen Euro in Cork und Galway 400 Arbeitsplätze und baut agentengestützte KI und souveräne Cloud in Europa aus



14.06.2026 / 12:10 CET/CEST

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Der irische Premierminister Micheál Martin TD und Michael Lohan, Geschäftsführer von IDA Ireland, geben gemeinsam mit OpenText ein neues EMEA-Exzellenzzentrum in Cork bekannt

Die Investition ist die bislang größte Investition in Irland durch ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und treibt für Kunden in der EMEA-Region die Entwicklung von agentengestützter KI, souveräner Cloud sowie Cyber-Resilienz voran.

DUBLIN, 14. Juni 2026 /PRNewswire/ -- OpenText™ (NASDAQ/TSX: OTEX), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement für Unternehmens-KI mit Hauptsitz in Waterloo, Ontario, Kanada, gab heute eine Investition in Höhe von 105 Millionen Euro bekannt, durch die in den nächsten drei Jahren 400 neue Arbeitsplätze an den Standorten des Unternehmens in Irland geschaffen werden sollen. Mit dieser Zusage, durch die OpenText seine Investitionen in Irland verdoppelt, baut das Unternehmen seine Kompetenzen in den Bereichen agentengestützte KI, Cybersicherheit, souveräne Cloud sowie digitale Betriebsabläufe deutlich aus, um Volkswirtschaften und öffentliche Sektoren in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) zu unterstützen.

Taoiseach MicheÃ¡l Martin and Michael Lohan, CEO of IDA Ireland join OpenText to announce creation of 400 new jobs in Cork and Galway as part of â‚¬105m investment in expanding agentic AI, sovereign cloud and cybersecurityÂ in Europe.Â Pictured (L to R): Anne Marie Tierney Le Roux, Head of Technology at IDA Ireland; Michael Lohan CEO of IDA Ireland; Taoiseach MicheÃ¡l Martin TD; Thomas Jenkins, Chairman of OpenText; and Shannon Bell, Chief Digital Officer & Chief Information Officer of OpenText.Â

Dies ist die bislang größte Einzelinvestition eines Technologieunternehmens mit Hauptsitz in Kanada in Irland, die von der irischen Regierung über IDA Ireland unterstützt wird. Die Investition in Höhe von 105 Millionen Euro fließt in Betrieb sowie Forschung und Entwicklung in drei Bereichen, die für vertrauenswürdige Unternehmens-KI grundlegend sind – agentengestützte KI, souveräne Cloud und Cybersicherheit – und wird bei OpenText in Cork und Galway hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen. In Irland ansässige Entwickler und Forscher werden diese KI- und Cloud-Funktionen für die EMEA-Märkte konzipieren, bereitstellen, absichern und betreiben.

OpenText gab die Investition heute in Dublin gemeinsam mit dem irischen Premierminister Micheál Martin TD und Michael Lohan, dem Geschäftsführer von IDA Ireland, bekannt und setzte damit einen bedeutenden Meilenstein in der technologischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Kanada und Irland.

„Die Investition von OpenText in Irland ist ein klares Bekenntnis zu der engen und wachsenden wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen Irland und Kanada", sagte der irische Premierminister Micheál Martin. „Sie spiegelt die Stärke unserer langjährigen Beziehung wider und wird dazu beitragen, neue Möglichkeiten für Innovation, Handel und die Schaffung wertschöpfungsstarker Arbeitsplätze zwischen unseren beiden Ländern zu eröffnen. Da Irland sich darauf vorbereitet, die EU-Ratspräsidentschaft zu übernehmen, unterstreichen Investitionen dieser Größenordnung zudem unsere Rolle bei der Gestaltung der Wettbewerbsfähigkeit Europas in den Bereichen KI, digitale Infrastruktur und Innovation und stehen für die Art internationaler Partnerschaft, die für das künftige Wachstum und die Resilienz Europas von zentraler Bedeutung sein wird."

„Organisationen in ganz Europa suchen nach vertrauenswürdigen Partnern, die ihnen dabei helfen können, KI sicher einzuführen, sie verantwortungsvoll zu steuern und in immer komplexer werdenden digitalen Umgebungen sicher zu agieren", sagte Shannon Bell, Geschäftsbereichsleiterin, Digitalleiterin und IT-Leiterin bei OpenText. „Diese Investition erweitert unsere Forschungs-, Entwicklungs- und Betriebskapazitäten in der EMEA-Region, damit wir die Funktionen für vertrauenswürdige KI, Cybersicherheit und Cloud bereitstellen können, auf die sich unsere Kunden weltweit bereits verlassen, und europäischen Organisationen zugleich mehr regionale Unterstützung und Flexibilität in den Cloud-Umgebungen ihrer Wahl bieten."

Zu dieser Ankündigung sagte Michael Lohan, Geschäftsführer von IDA Ireland: „KI ist heute einer der wichtigsten Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft, und die Entscheidung von OpenText, in Irland zu investieren, unterstreicht unsere Stärke als strategischer Standort für weltweit führende Unternehmen, die Talente, Innovation und ein vertrauenswürdiges Umfeld suchen, in dem sie ihre internationalen Aktivitäten ausbauen können. Besonders erfreulich ist die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze an zwei regionalen Standorten, was die Breite des im ganzen Land verfügbaren Fachkräfteangebots unterstreicht. Diese Investition wird Irlands Führungsrolle im Bereich KI und transformativer Technologien stärken, und IDA Ireland freut sich darauf, die enge Zusammenarbeit mit OpenText fortzusetzen, während das Unternehmen sein Geschäft in Irland ausbaut und seine europäische Präsenz erweitert."

Skalierung des Betriebs vertrauenswürdiger KI für die EMEA-Region

Die erweiterten europäischen Aktivitäten von OpenText erhöhen die regionalen Kapazitäten für Organisationen, die in stark regulierten und geschäftskritischen Umgebungen tätig sind, darunter Organisationen, die eine stärkere Kontrolle über Daten-Governance, Cyber-Resilienz und Cloud-Bereitstellungsmodelle benötigen.

Die Investition ist Teil der Strategie für freie Cloud-Wahl von OpenText, die Kunden die nötige Flexibilität bietet, je nach ihren betrieblichen, regulatorischen und sicherheitsbezogenen Anforderungen in hybriden Public-Cloud-Umgebungen, Private-Cloud-Umgebungen und souveränen Cloud-Umgebungen zu arbeiten.

Investitionen in KI-Innovation und in Europa ansässige Fachkräfte

Seit mehr als 35 Jahren unterstützt OpenText Unternehmen dabei, ihre wichtigsten personen-, maschinen- und transaktionsbezogenen Daten zu verwalten, zu schützen und damit Innovationen voranzutreiben. Die Expansion in Irland stellt einen wichtigen Schritt in der globalen Strategie des Unternehmens dar, vertrauenswürdige Unternehmens-KI durch sicheres Datenmanagement, Cybersicherheit, souveräne Cloud-Lösungen und betriebliche Resilienz zu unterstützen.

OpenText will im Rahmen seiner langfristigen Innovations- und Talentstrategie Möglichkeiten für Kooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Irland prüfen, darunter potenzielle Partnerschaften mit den Schwerpunkten KI, Cybersicherheit und sichere digitale Abläufe.

Forschung und Entwicklung in drei grundlegenden KI-Bereichen

Im Bereich der agentengestützten KI wird OpenText erforschen und weiterentwickeln, wie Agenten orchestriert und gesteuert werden, einschließlich der Zusammenarbeit mehrerer Agenten, der Durchsetzung von Systemgrenzen und des Wissensaustauschs über souveräne Zonen hinweg.

Im Bereich der Datenhoheit werden Entwickler Mechanismen zur kontinuierlichen Compliance entwickeln, durch die Unternehmen nachweisbar kontrollieren können, wo Daten gespeichert sind und wie sie verwaltet werden, während KI-Umgebungen immer dynamischer werden.

Im Bereich der Cybersicherheit wird sich die Forschung auf von Grund auf für regulierte Umgebungen entwickelte Bedrohungserkennung und -abwehr konzentrieren, einschließlich eines föderierten Informationsaustauschs, der die kollektive Resilienz stärkt, ohne sensible Betriebsdaten über Rechtsräume hinweg offenzulegen.

Informationen zu OpenText

OpenText™ ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenmanagement für Unternehmens-KI und unterstützt Organisationen dabei, ihre Daten zuverlässig zu schützen, zu steuern und zu nutzen. Unsere Technologien verwandeln Daten in kontextbezogene Informationen und schaffen so die Wissensbasis für Unternehmens-KI. Weitere Informationen finden Sie auf www.opentext.com.

Informationen zu IDA Ireland

IDA Ireland ist die nationale Investitionsförderungsagentur, die für die Gewinnung multinationaler Unternehmen und wachstumsstarker Scale-ups zuständig ist. Wir arbeiten weltweit mit Unternehmen zusammen, um ihnen finanzielle Unterstützung, Hilfe vor Ort sowie kostenlose Beratung anzubieten und sie so beim Aufbau und der Transformation ihrer Geschäftstätigkeit in Irland zu begleiten. Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung betreut die Agentur mehr als 1800 Kundenunternehmen, bei denen direkt mehr als 300 000 Beschäftigte tätig sind.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Begriffe enthalten, die nach geltendem Wertpapierrecht als zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gelten, darunter Aussagen zur Strategie der Open Text Corporation („OpenText" oder das „Unternehmen") sowie zu künftigen Investitionen des Unternehmens, einschließlich deren Umfang und damit verbundener Vorteile, des Zeitplans, potenziell geschaffener neuer Arbeitsplätze, der Kapazitätserweiterung sowie der Schwerpunkte in Forschung und Entwicklung. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen von OpenText hinsichtlich des Geschäftsumfelds, der Wirtschaftslage und der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Diese Aussagen unterliegen wichtigen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Die Annahmen von OpenText, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, können sich als unzutreffend erweisen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin dargelegten Erwartungen abweichen könnten. Weitere Informationen zu Risiken und anderen Faktoren, die eintreten könnten, finden Sie im Jahresbericht von OpenText auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in anderen bei der SEC und anderen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Wertpapierunterlagen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe gelten. Sofern nach geltendem Wertpapierrecht nicht anders vorgeschrieben, lehnt OpenText jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus weisen wir die Leser darauf hin, dass wir Informationen über unsere Website, Pressemitteilungen, bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichte Unterlagen, öffentliche Telefonkonferenzen, Webcasts sowie über die im Investorenbereich unserer Website (https://investors.opentext.com) ausgewiesenen Social-Media-Kanäle veröffentlichen können. Zu diesen Social-Media-Kanälen können der Blog des Unternehmens oder unseres Geschäftsführers, ein X-Konto (vormals Twitter) oder ein LinkedIn-Konto gehören. Die über diese Kanäle veröffentlichten Informationen können relevant sein. Daher sollten Leser diese Kanäle zusätzlich zu unseren anderen Kommunikationsformen verfolgen.

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