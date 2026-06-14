Chartzeit Marktbericht 14.06.2026

SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg

onvista · Uhr

Der größte Börsengang aller Zeiten hat den Märkten Liquidität entzogen und die Kurse belastet. Jetzt fällt diese Belastung weg – und die Grundtendenz bleibt positiv.

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Ein Raketenstart von SpaceX
Quelle: Adobe.com/Bluee

Die US-Aktienmärkte haben sich in dieser Woche von ihrer überraschend robusten Seite gezeigt, und das ausgerechnet in einer Phase, in der mit dem lange erwarteten Börsengang von SpaceX ein gewaltiger Liquiditätsabfluss durch das System lief.

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