Steinmeier wünscht Trump zum 80. Weisheit und Zuversicht

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat US-Präsident Donald Trump zum 80. Geburtstag gratuliert und damit einen Appell für die transatlantische Partnerschaft verbunden. Steinmeier erinnerte in seinem Schreiben an die deutschen Wurzeln von Trumps Familie, dessen Großvater aus der Pfalz in die USA ausgewandert war.

"Es waren Generationen mutiger Auswanderer, die einst ihre Heimat verließen und in Amerika Außerordentliches aufbauten - ein Beitrag, der die Geschichte beider Länder bereichert hat", schrieb Steinmeier laut Mitteilung. Es seien Familiengeschichten wie die Trumps, "die unsere transatlantische Partnerschaft in besonderem Maße prägen und unsere Länder über Generationen hinweg miteinander verbinden". Der Bundespräsident rief dazu auf: "Lassen Sie uns das Erbe dieser engen Verbundenheit zwischen unseren beiden Ländern wertschätzen und den transatlantischen Austausch weiter fördern."

Verhältnis zwischen Deutschland und USA unter Trump abgekühlt

Trump ist seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr immer wieder auf Konfrontationskurs mit den traditionellen europäischen Verbündeten seines Landes gegangen - sei es mit seiner Zollpolitik, seinen Gebietsansprüchen auf das zu Dänemark gehörende Grönland oder in der Haltung zum Ukraine-Krieg. Kürzlich hatte er als Reaktion auf Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Iran-Krieg angekündigt, einen Teil der in Deutschland stationierten US-Truppen abzuziehen.

Steinmeier wünschte dem US-Präsidenten für das neue Lebensjahr "Wohlergehen und gute Gesundheit". Zudem verband er seine Glückwünsche mit einem Hinweis auf die US-amerikanische Demokratie: "Für die vielfältigen Herausforderungen Ihres Amtes wünsche ich Ihnen zugleich Weisheit, Zuversicht und die positive Kraft, die aus der Verfassung und der langen demokratischen Geschichte Ihres Landes erwächst", schrieb Steinmeier.

Die USA feiern Anfang Juli den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung. Kritiker Trumps sehen dessen Innenpolitik als Gefahr für die Demokratie./sku/DP/he