Wochenausblick – Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Hauptversammlungen im Fokus

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:





Die Woche beginnt mit Daten zum Großhandelspreisindex für Deutschland, der einen Hinweis auf die Entwicklung im Einzelhandel und Konsum liefern kann. In der gesamten Eurozone zeigen die Werte der Industrieproduktion sowie der Handelsbilanz, wie sich der Euro in den kommenden Wochen entwickeln könnte und welche Auswirkungen die Inflation und Zinsen auf die europäische Produktion haben. Auf US-amerikanischer Seite veröffentlicht das Federal Reserve Board die Auslastung der Produktionskapazitäten sowie das Volumen der Industrieproduktion, die bei einem hohen Wert als unterstützend für den USD interpretiert werden kann.









Dienstag:





Eurostat berichtet am Dienstag die stündlich anfallenden Arbeitskosten für Beschäftigte innerhalb der Eurozone, die ein potenzielles Signal für die Inflation liefern können. Dies wird ergänzt durch die Ergebnisse der Umfragen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung hinsichtlich der Konjunkturerwartungen in Deutschland sowie in der Eurozone. In den USA werden der Export- sowie der Importpreisindex präsentiert, die Preisveränderungen von exportierten und importierten Gütern der USA widerspiegeln. Zudem erhalten die Märkte einen Eindruck über den monatlichen Durchschnitt der ADP-Beschäftigungsänderung in den USA. Im asiatischen Raum stehen die Einzelhandelsumsätze sowie Daten zur Industrieproduktion aus China im Fokus, während die Bank of Japan über den zukünftigen, japanischen Zinssatz entscheidet.

Darüber hinaus halten am Dienstag zwei börsennotierte, deutsche Konzerne ihre Hauptversammlungen ab. Dazu zählen die Traton Group, die weltweit führend in der Herstellung von Nutzfahrzeugen und eine Tochtergesellschaft von Volkswagen AG ist sowie der auf Metrologie und Materiallösungen spezialisierte Konzern PVA TePla AG.









Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

Die US-Notenbank Fed entscheidet am Mittwoch über den zukünftigen Zinssatz und die damit einhergehende Geldpolitik. Daneben erwarten die Anleger weitere geldpolitische Erklärungen, Wirtschaftsprognosen und Berichte der Pressekonferenz rund um die Entscheidung der Fed. In den Vereinigten Staaten werden zudem die Einzelhandelsumsätze erfasst. Auf europäischer Seite und im Vereinigten Königreich repräsentieren jeweils die Daten des Verbraucherpreisindex die Entwicklung von Gütern und Dienstleistungen. Zur Wochenmitte berichtet der US-amerikanische Versicherungskonzern Progressive seine Quartalszahlen. Zudem können sich Aktionäre bei der Hauptversammlung von Koenig & Bauer zuschalten, das einer der ältesten Druckmaschinenhersteller weltweit ist.Am Donnerstag wird die Bank of England über eine potenzielle Veränderung der Zinsen abstimmen und ihre geldpolitischen Entscheidungen sowie wirtschaftlichen Prognosen berichten. In den USA können die Daten zu den Erst- und Folgeanträgen auf Arbeitslosenunterstützung einen Hinweis auf Änderungen am Arbeitsmarkt liefern. Des Weiteren repräsentiert der am Donnerstag veröffentlichte Philadelphia Fed Herstellungsindex die Ergebnisse der Umfrage zu Branchentrends im Produktionsbereich in den USA. Im Euroraum wird die Europäische Zentralbank die Leistungsbilanz veröffentlichen, die den Nettofluss von Transaktionen beinhaltet. Darüber hinaus werden von Accenture, dem führenden Beratungsunternehmen aus Dublin, Geschäftszahlen für das dritte Quartal präsentiert. Am Donnerstagvormittag wird es für Volkswagen Aktionäre spannend, denn der DAX®-Konzern wird seine Hauptversammlung abhalten. Auf amerikanischer Seite findet die Hauptversammlung der Fluggesellschaft Delta Air Lines statt.Am letzten Tag der Börsenwoche bleiben die US-Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen. In Deutschland wird der Erzeugerpreisindex zur Messung der durchschnittlichen Preisveränderungen von Rohstoffen veröffentlicht. Zusätzlich stehen im Vereinigten Königreich die Einzelhandelsumsätze sowie das GfK Verbrauchervertrauen im Fokus der volkswirtschaftlichen Berichterstattung. Anleger, die einen Blick nach Japan werfen, erhalten die Daten des japanischen Statistikamtes zu den Preisveränderungen von Waren und Dienstleistungen im Rahmen des nationalen Verbraucherpreisindex. Auf Unternehmensseite erhalten die Anleger zum Wochenschluss einen Einblick in die Geschäftszahlen des Baumarktes Hornbach Holding.Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC

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