Aktie vorbörslich im Plus

SpaceX nach Rekord-Börsengang auch zum Wochenstart gefragt

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Quelle: Adobe.com/IanDewarPhotography

Die Aktien von SpaceX stehen nach dem Rekordbörsengang am Freitag auch zu Wochenbeginn im Fokus. Vorbörslich zogen die Papiere des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk um bis zu sieben Prozent an auf 172,43 US-Dollar.

Zu 135 Dollar ausgegeben waren sie am Freitag zeitweise auf 176,52 Dollar geklettert, bevor der Schwung abebbte. Aber auch mit ihrem Endstand knapp unter 161 Dollar war Musk bei einem Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar für SpaceX der erste Billionär der Geschichte.

Märkte heute
Allianz, SpaceX, AMD: Kursziele, IPO-Fantasie und KI-Chancenheute · 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch

Bislang geht die Nachfrage nach SpaceX-Papieren zumindest nicht zulasten der KI-Konzerne. Die Aktien von Nvidia, Broadcom und Marvell waren vorbörslich ebenfalls stärker. Auch die im Mai gehypten und zuletzt zurückgekommenen Satellitenwerte wie Redwire, Rocket Lab und AST SpaceMobile sind am Montag vorbörslich gefragt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SpaceX
Nvidia
Marvell
Broadcom

Das könnte dich auch interessieren

2,1 Billionen Dollar Marktkapitalisierung
Starker Börsengang - SpaceX mehr wert als Meta und Tesla12. Juni · dpa-AFX
Eine Rakete beim Abflug.
Erfolg für Elon Musk
SpaceX-Börsengang bringt 75 Milliarden Dollar ein12. Juni · dpa-AFX
SpaceX-Börsengang bringt 75 Milliarden Dollar ein
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weggestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen