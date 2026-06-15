AKTIE IM FOKUS: SpaceX nach Rekord-Börsengang auch zum Wochenstart gefragt

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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekord-Börsengang (IPO) am Freitag sind die Aktien von SpaceX zu Beginn der neuen Woche gefragt geblieben. Die Papiere des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk zogen am Montag um acht Prozent auf 173,76 US-Dollar an.

Zu 135 Dollar ausgegeben, waren die SpaceX-Papiere am Freitag zeitweise auf 176,52 Dollar geklettert, bevor der Schwung abebbte. An der Börse ist der Konzern derzeit rund 2,3 Billionen Dollar schwer.

Damit reiht sich der Weltraum- und KI-Konzern in die Phalanx der nach Marktwert größten Unternehmen der Welt ein. SpaceX ist nach dem Handels- und Technologiekonzern Amazon nun der sechstgrößte Konzern. Amazon bringt derzeit 2,6 Billionen Dollar auf die Waage.

Das erfolgreiche Börsendebüt von SpaceX und die positive Resonanz der Anleger seien ein gutes Zeichen für die KI-Spezialisten OpenAI und Anthropic, da beide Unternehmen voraussichtlich noch vor Jahresende den Weg an die Börse einschlagen dürften, schrieb Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities. "Insgesamt ist der Börsengang von SpaceX ein wichtiger Wendepunkt für den gesamten Technologiesektor, da die KI-Revolution und die Datenwirtschaft damit den nächsten Schritt nach vorne machen."

Etwas skeptischer äußerte sich Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. "Elon Musk hat mit seinem Mega-IPO und vielen Visionen zahllose Investoren angelockt." Jetzt müssten sich die Aktien im rauen Fahrwasser der Börse bewähren. Speziell sind Lipkow zufolge viele Privatanleger auf die US-Version der Volksaktie aufgesprungen, deren Entwicklung nicht wirklich abschätzbar sei./la/jkr/stw

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