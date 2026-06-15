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Dow Jones steigt nach Deal mit dem Iran auf Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Eine Flagge vor der Börse in New York.
Quelle: Adobe.com/Marco Warm

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges hat die US-Börsen am Montag beflügelt. Die wichtigsten Indizes zogen deutlich an und bauten damit ihre jüngsten Gewinne aus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte ein Rekordhoch und legte zuletzt um ein Prozent auf 51.720 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,5 Prozent auf 7.541 Punkte, und der technologielastige Nasdaq 100 zog um 2,6 Prozent auf 30.400 Punkte an.

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Abkommen verständigt, doch über dessen Inhalt ist noch nicht viel bekannt. Viele Stimmen bewerten den Deal als Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess mit noch vielen Hürden - vor allem angesichts des tiefen Misstrauens auf beiden Seiten.

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Als ein Stolperstein gilt die Entwicklung im Libanon. Die israelische Armee wird sich laut Verteidigungsminister Israel Katz vorerst nicht aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen.

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