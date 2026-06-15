Allianz: Berenberg hebt Kursziel auf 684 Euro

Technisches Kursziel bei 460 Euro — und dann?

Im Wochenchart hat die Allianz-Aktie eine klassische große ABC-Korrektur abgeschlossen. Das höhere Tief und die sich abzeichnende inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation als Trendfortsetzung ergeben ein technisches Kursziel von 460 Euro. Die Berechnung: Die Bewegung von 400 Euro auf das Tief bei 340 Euro beträgt 60 Euro — dieser Betrag nach oben projiziert liefert 460 Euro.

Berenberg lag mit dem alten Kursziel von 504 Euro bereits über dem technischen Ziel und schiebt die Messlatte nun auf 684 Euro. Das zeigt, wie bullisch Analysten auf den Versicherungskonzern schauen.

Singapur-Deal als zusätzlicher Katalysator

HSBC will sein Versicherungsgeschäft in Singapur verkaufen — die Allianz gilt als führender Bieter. Der Kaufpreis wird auf rund zwei Milliarden Euro geschätzt. Für die Allianz wäre das ein klarer Wachstumsschritt im attraktiven Singapur-Markt, der sowohl das Versicherungs- als auch das Asset-Management-Geschäft stärkt.

Die Dividendenrendite liegt bei knapp fünf Prozent. Das KGV fiel nach dem Rücksetzer von 14 auf 11, erreichte dabei aber nicht die historischen Minima. Mit der aktuellen Wimpelformation kurz unter 400 Euro sieht es so aus, als könnte der Ausbruch zeitnah gelingen.