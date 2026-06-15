Allianz, SpaceX, AMD: Kursziele, IPO-Fantasie und KI-Chancen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Allianz: Kursziel mit Signalwirkung
Berenberg hebt das Kursziel für Allianz deutlich an – und parallel rückt ein möglicher Zukauf in Singapur in den Fokus. Was steckt hinter der neuen Zuversicht der Analysten und wie wichtig wäre der HSBC-Deal strategisch?
SpaceX: Rekord-IPO und große Erwartungen
Nach dem historischen Börsenstart von SpaceX bleibt die Aktie im Mittelpunkt. Die Bewertung ist gewaltig, die Wachstumsfantasie ebenfalls – doch wie realistisch sind die langfristigen Ziele, die Elon Musk nun in den Raum stellt?
AMD: Citi sieht neue KI-Chancen
AMD bekommt frischen Rückenwind von der Analystenseite. Im Mittelpunkt stehen AI-GPUs, Data-Center-CPUs und die Frage, ob große Kunden wie Meta dem Investment Case neuen Schwung geben können.
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