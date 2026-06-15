Märkte heute

Allianz, SpaceX, AMD: Kursziele, IPO-Fantasie und KI-Chancen

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Rheinmetall, Allianz, BE Semiconductor, Novo Nordisk, Ferrari, McDonald’s, Jabil, Nike, SpaceX, AMD

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Allianz: Kursziel mit Signalwirkung

Berenberg hebt das Kursziel für Allianz deutlich an – und parallel rückt ein möglicher Zukauf in Singapur in den Fokus. Was steckt hinter der neuen Zuversicht der Analysten und wie wichtig wäre der HSBC-Deal strategisch?

SpaceX: Rekord-IPO und große Erwartungen

Nach dem historischen Börsenstart von SpaceX bleibt die Aktie im Mittelpunkt. Die Bewertung ist gewaltig, die Wachstumsfantasie ebenfalls – doch wie realistisch sind die langfristigen Ziele, die Elon Musk nun in den Raum stellt?

AMD: Citi sieht neue KI-Chancen

AMD bekommt frischen Rückenwind von der Analystenseite. Im Mittelpunkt stehen AI-GPUs, Data-Center-CPUs und die Frage, ob große Kunden wie Meta dem Investment Case neuen Schwung geben können.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SpaceX
Rheinmetall
Allianz
AMD
Meta
Nike
Ferrari
McDonald's
HSBC
Jabil
BE Semiconductor
CASE GROUP AB
Ai Holdings
HSBC ADR

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