Allianz, SpaceX, AMD: Kursziele, IPO-Fantasie und KI-Chancen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Allianz: Kursziel mit Signalwirkung

Berenberg hebt das Kursziel für Allianz deutlich an – und parallel rückt ein möglicher Zukauf in Singapur in den Fokus. Was steckt hinter der neuen Zuversicht der Analysten und wie wichtig wäre der HSBC-Deal strategisch?

SpaceX: Rekord-IPO und große Erwartungen

Nach dem historischen Börsenstart von SpaceX bleibt die Aktie im Mittelpunkt. Die Bewertung ist gewaltig, die Wachstumsfantasie ebenfalls – doch wie realistisch sind die langfristigen Ziele, die Elon Musk nun in den Raum stellt?

AMD: Citi sieht neue KI-Chancen

AMD bekommt frischen Rückenwind von der Analystenseite. Im Mittelpunkt stehen AI-GPUs, Data-Center-CPUs und die Frage, ob große Kunden wie Meta dem Investment Case neuen Schwung geben können.