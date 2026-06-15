Chip-Aktie mit Upgrade

AMD: Citi setzt Kursziel auf 575 Dollar

onvista · Uhr

Citi erhöht das Kursziel für AMD drastisch von 175 auf 575 Dollar und begründet das mit der kommenden MI400-GPU-Architektur. Der Chip soll im Bereich Rechenzentrum-KI eine Leistungsgeneration vor Intel liegen und Nvidias Vorsprung verringern.

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MI400 soll das KI-Rennen neu ordnen

AMDs aktuelle MI300X-GPU hat sich als ernsthafter Konkurrent zu Nvidias H100 etabliert. Hyperscaler wie Microsoft, Meta und Google setzen AMD-GPUs ein, um sich unabhängiger von Nvidia zu machen. Die nächste Generation MI400 soll laut Citi die Architekturvorteile nochmals deutlich ausbauen.

Der ROCm-Software-Stack — AMDs Antwort auf Nvidias CUDA — hat in den vergangenen Quartalen erhebliche Fortschritte gemacht. Entwickler berichten von deutlich verbesserter Kompatibilität mit PyTorch und anderen ML-Frameworks.

Bewertung und Einstiegspunkt

Das aktuelle KGV von rund 25 auf Basis der Konsensschätzungen für 2026 ist moderat für ein Halbleiterunternehmen mit diesem Wachstumsprofil. Der Konsens geht von einem Umsatzwachstum von rund 30 Prozent aus. Das Citi-Kursziel von 575 Dollar impliziert eine Versiebenfachung — ein sehr bullisches Szenario, das vollständige Umsetzung des MI400-Potenzials voraussetzt.

Für Investoren mit mittlerem Horizont bieten Rücksetzer in Richtung 150 bis 160 Dollar attraktivere Einstiegsniveaus als der aktuelle Kurs.

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