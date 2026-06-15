ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Easyjet auf 570 Pence - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 480 auf 570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg hob am Freitagnachmittag seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt damit zuletzt gesunkene Sorgen um die Treibstoffversorgung und optimistischere Buchungssignale des Konkurrenten Wizz Air./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Easyjet
Barclays
BARCLAYS ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weggestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen