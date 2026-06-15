Angekündigter Iran-Deal hievt Dax über 25.000 Punkte

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 15. ⁠Jun (Reuters) - Die Ankündigung eines Iran-Friedensabkommens hat dem Dax einen Kurssprung beschert. Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Montag fast zwei Prozent höher bei 25.068,37 ‌Zählern. Damit eroberte er erstmals seit zehn Tagen die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke zurück.

Die USA und der Iran ⁠haben ⁠sich auf ein Friedensabkommen geeinigt, wie US-Präsident Donald Trump, das iranische Außenministerium, Irans Nationaler Sicherheitsrat und der Vermittlerstaat Pakistan in der Nacht zum Montag mitteilten. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung sei für Freitag ‌geplant. "Auch wenn wichtige Fragen offen ‌bleiben, stellt das vorläufige Friedensabkommen bislang das glaubwürdigste Ergebnis wochenlanger Verhandlungen dar", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst des Brokers ⁠CMC Markets. Vor allem machten Iran und die USA "glaubhaft ‌deutlich, dass sie an ⁠einer Aufhebung der gegenseitigen Blockade der Straße von Hormus interessiert sind." Viele Experten warnten jedoch vor verbleibenden Risiken bei den Gesprächen zum iranischen ‌Atomprogramm und zum ⁠Verhalten Israels gegenüber dem Libanon.

Gefragt ⁠waren vor allem Titel aus dem Reise- und Luftfahrtsektor: Die Papiere von TUI, Fraport und der Lufthansa kletterten um bis zu sechs Prozent. Verkauft wurden dagegen Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall, die um zwei Prozent nachgaben und damit Schlusslicht im Dax waren.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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