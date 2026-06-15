Chip-Aktie mit Hybrid-Bonding-Boom

BE Semiconductor verdoppelt Auftragseingang — JP Morgan hebt Ziel

onvista · Uhr

BE Semiconductor hat im ersten Quartal einen Auftragseingang von 270 Millionen Euro erzielt — ein Anstieg von über 100 Prozent. Das Hybrid-Bonding-Segment, das für die Produktion von High-Bandwidth-Memory unverzichtbar ist, treibt das Wachstum. JP Morgan hebt das Kursziel von 266 auf 342 Euro und hält ein Overweight-Rating.

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Quartalswachstum im Vorquartalsvergleich — ungewöhnlich stark

Der Q1-Umsatz von BE Semiconductor lag bei 185 Millionen Euro. Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 30 bis 40 Prozent gegenüber diesem Vorquartal — nicht gegenüber dem Vorjahr. Das ist ein außerordentliches Wachstumstempo.

Barclays hat das Kursziel zwar ebenfalls deutlich von 185 auf 270 Euro angehoben, bleibt aber bei Equal Weight, weil die Aktie bereits bei 320 Euro notiert. Barclays lag mit dem alten Kursziel von 185 Euro massiv daneben, das neue könnte ähnlich konservativ sein.

PEG-Ratio bei 1,2 — keine Überbewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 66 bis 67 wirkt auf den ersten Blick hoch. Doch das PEG-Ratio ist von über zwei (bei einem Kurs von 130 Euro) auf 1,2 gefallen, obwohl die Aktie mehr als doppelt so hoch steht. Das zeigt: Die Gewinne steigen proportional mit.

Ein direkter Kauf bei 320 Euro ist nicht zwingend nötig. Rücksetzer in Richtung des 50-Tage-Gleitenden Durchschnitts — derzeit im Bereich 285 bis 290 Euro — bieten potenziell attraktivere Einstiegsniveaus.

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