Bitkom warnt vor Folgen der US-Beschränkungen für Anthropic-KI für Ausländer

Berlin, 15. ⁠Jun (Reuters) - Der Digitalverband Bitkom hat vor den Auswirkungen von US-Einschränkungen zur Nutzung der neuesten Ki-Versionen des amerikanischen Anbieters Anthropic gewarnt. "Deutschland und Europa sind beim Zugang zu den stärksten KI-Modellen vom Wohlwollen der US-Regierung abhängig, das hat die überraschende ‌Anordnung am Wochenende mehr als deutlich gemacht", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst am Montag. "Dies hat unmittelbar Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit unserer klassischen Industrien und ⁠unserer Verwaltungen ⁠und beeinträchtigt auch unsere Sicherheit und zum Beispiel die Exzellenz unserer Wissenschaft", fügte er hinzu. Mehr denn je müsse es jetzt darum gehen, Deutschland und Europa digital souverän zu machen. "Digitale Souveränität und eigene KI-Kompetenzen gehören mit an die Spitze der politischen Prioritäten."

Der auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Entwickler ‌Anthropic hatte am Freitag mitgeteilt, seine fortschrittlichsten KI-Modelle ‌für alle Nutzer zu deaktivieren. Grund ist eine Anordnung der US-Regierung, den Zugang zu den Modellen für Ausländer auszusetzen. Die Regierung in Washington begründete dies mit ⁠Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit. Die EU-Kommission hatte am Wochenende mitgeteilt, die Auswirkungen ‌zu untersuchen. Die neuen Modelle böten ⁠erhebliche Vorteile etwa für die Cyber-Abwehr, würden aber auch ernste Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit aufwerfen. Auch Europäer nutzen in erheblichem Maße KI-Modelle von US-Unternehmen und nicht in der EU entwickelte Angebote wie ‌etwa von Mistral.

Konkret geht es um ⁠den nun blockierten Zugang zu den ⁠KI-Modellen "Fable 5" und "Mythos 5" von Anthropic. Die US-Behörden befürchten Experten zufolge, dass diese genutzt werden könnten, um Schwachstellen in Software ausfindig zu machen und diese für Cyberattacken zu nutzen. Anthropics Verhältnis zur Regierung von US-Präsident Donald Trump ist angespannt. Das Unternehmen hatte sich geweigert, dem US-Militär die Nutzung seiner Modelle für inländische Überwachung und vollständig autonome Waffensysteme zu gestatten. Daraufhin setzte die Regierung Anthropic auf eine schwarze Liste für ⁠Lieferketten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)