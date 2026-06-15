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Bystronic passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an



15.06.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 15. Juni 2026 – Bystronic erwartet im zweiten Quartal 2026 einen höheren Auftragseingang und Nettoumsatz als im ersten Quartal. Allerdings werden Auftragseingang, Nettoumsatz und Profitabilität für das zweite Quartal voraussichtlich unter den bisherigen Erwartungen liegen.

Die Marktbedingungen in der Blechbearbeitung bleiben herausfordernd: Die Nachfrage nach Biegelösungen ist stabil, während die Nachfrage nach Laserlösungen weiterhin durch die schwache Marktlage beeinträchtigt wird. Die geringere Kapazitätsauslastung und der Preisdruck im Einzelmaschinenverkauf belasten die Profitabilität weiterhin. Der anhaltende Trend zur Automation führt weiterhin zu einer langsameren Umwandlung des hohen Auftragsbestands in Nettoumsätze, da solche Lösungen längere Projektlaufzeiten aufweisen.

Bystronic Rofin, die neu geschaffene Geschäftseinheit, leistet weiterhin einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis, angetrieben durch die starke Nachfrage nach Anwendungen im Halbleiterbereich.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Bystronic einen Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau, unterstützt durch den Beitrag von Bystronic Rofin. Die Profitabilität wird voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau liegen.

Detailliertere Informationen zur Geschäftsentwicklung sowie zum Ausblick wird die Gesellschaft mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 vorlegen.

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Über Bystronic Bystronic (SIX: BYS) gestaltet die Zukunft der industriellen Fertigung. Als führender Anbieter von Lösungen für die Blech- und Materialbearbeitung kombiniert das Unternehmen Laserschneidtechnologie, Abkantpressen, Automatisierung und Software mit innovativen Laseranwendungen für neue Werkstoffe und Prozesse. Von Markieren über Mikrobearbeitung bis hin zu komplexem Schneiden und Schweissen eröffnet Bystronic neue Möglichkeiten für eine vernetzte, nachhaltige Produktion weltweit.

Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern.

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