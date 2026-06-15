Dax dürfte nach Iran-Rahmenabkommen deutlich steigen

Die Anleger können sich am Montag auf einen starken Wochenstart freuen. Denn nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Ölpreise gaben deutlich nach und dämpften damit Konjunktur und Inflationssorgen. Zudem verlief der Rekord-Börsengang von SpaceX am Freitag in den USA erfolgreich.

Der Dax wurde vom Broker IG rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 1,7 Prozent höher auf 25.043 Punkte taxiert.

USA: Gewinne

Der erfolgreiche SpaceX-Börsengang (IPO) und zunehmende Hinweise auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten haben den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. Diese fielen allerdings nicht so fulminant wie am Vortag aus. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent höher. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,5 Prozent. Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk war der größte der Geschichte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 51.202 + 0,70 Prozent S&P 500 7.431 + 0,50 Prozent Nasdaq 29.635 + 0,64 Prozent

Asien: Nikkei deutlich im Plus

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag zugelegt. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Ölpreise gaben daraufhin deutlich nach und dämpften so Konjunktur und Inflationssorgen an den Märkten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um rund fünf Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 1,7 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,6 Prozent zulegte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 69.296 + 4,96 Prozent Hang Seng 24.859 + 0,57 Prozent CSI 300 4.859 + 1,71 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,43 + 0,32 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,00 + 0,005 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,43 + 0,055 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1619 + 0,03 Prozent Dollar in Yen 160,01 + 0,16 Prozent Euro in Yen 185,92 + 0,19 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,38 USD - 3,95 USD WTI 80,65 USD - 4,23 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 684 (504) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 266 (265) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT DWS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 57 (65) EUR

- GOLDMAN STARTET GEA GROUP MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 56 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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