Vorbörse 15.06.2026

Dax dürfte nach Iran-Rahmenabkommen deutlich steigen

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Die Anleger können sich am Montag auf einen starken Wochenstart freuen. Denn nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Ölpreise gaben deutlich nach und dämpften damit Konjunktur und Inflationssorgen. Zudem verlief der Rekord-Börsengang von SpaceX am Freitag in den USA erfolgreich.

Der Dax wurde vom Broker IG rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 1,7 Prozent höher auf 25.043 Punkte taxiert.

USA: Gewinne

Der erfolgreiche SpaceX-Börsengang (IPO) und zunehmende Hinweise auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten haben den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. Diese fielen allerdings nicht so fulminant wie am Vortag aus. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent höher. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,5 Prozent. Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk war der größte der Geschichte.

Krieg in Nahost
Rahmenabkommen mit Iran steht - wie es jetzt weitergehtheute · 03:40 Uhr · dpa-AFX
Rahmenabkommen mit Iran steht - wie es jetzt weitergeht
IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.202+ 0,70 Prozent
S&P 5007.431+ 0,50 Prozent
Nasdaq29.635+ 0,64 Prozent

Asien: Nikkei deutlich im Plus

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag zugelegt. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Ölpreise gaben daraufhin deutlich nach und dämpften so Konjunktur und Inflationssorgen an den Märkten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um rund fünf Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 1,7 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,6 Prozent zulegte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22569.296+ 4,96 Prozent
Hang Seng24.859+ 0,57 Prozent
CSI 3004.859+ 1,71 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,43+ 0,32 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,00+ 0,005 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,43+ 0,055 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1619+ 0,03 Prozent
Dollar in Yen160,01+ 0,16 Prozent
Euro in Yen185,92+ 0,19 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent83,38 USD- 3,95 USD
WTI80,65 USD- 4,23 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 684 (504) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 266 (265) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT DWS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 57 (65) EUR

- GOLDMAN STARTET GEA GROUP MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 56 EUR

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(mit Material von dpa-AFX)

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