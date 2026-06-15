Frankfurt, 15. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,8 Prozent höher bei 24.635,30 Punkten geschlossen. Für steigende ‌Kurse an den Börsen in Europa und in den USA sorgten ein erfolgreiches Börsendebüt des Raumfahrt-Konzerns SpaceX und die Hoffnung auf ⁠eine Lösung ⁠des US-Iran-Konflikts.

Mittlerweile haben sich die USA und der Iran auf ein Friedensabkommen geeinigt, wie US-Präsident Donald Trump, das iranische Außenministerium, Irans Nationaler Sicherheitsrat und der Vermittlerstaat Pakistan in der Nacht zum Montag mitteilten. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung sei für kommenden ‌Freitag (19. Juni) geplant.

"Dennoch verbleiben auf dem Weg ‌einige Risiken", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der Experte erwartet unter anderem noch "lange und komplizierte" Gespräche zum iranischen Atomprogramm und ⁠zum Verhalten Israels gegenüber dem Libanon. "Diese verbleibenden Risiken blenden die Börsianer ‌heute aus. Auf dem Parkett ⁠geht es jetzt vor allem um die zeitnahe Öffnung der Straße von Hormus."

Am Montag treffen sich zudem im französischen Evian die G7-Staats- und Regierungschefs zu einem dreitägigen Gipfel. Dabei ‌soll es zum einen um ⁠die Kriege im Iran und ⁠der Ukraine, die damit zusammenhängenden Probleme der Weltwirtschaft sowie die Folgen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz gehen.

Im Fokus bei den Konjunkturdaten stehen die Zahlen zum Außenhandel und zur Industrieproduktion in der Euro-Zone im April. Am Nachmittag folgen die Zahlen für die US-Industrie im Mai.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.635,30

EuroStoxx50 6.187,63

EuroStoxx50-Future 6.179,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 51.202,26 +0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.431,46 +0,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.068,58 +0,9%

Hang Seng 24.829,62 +0,5%

(Bericht von ⁠Sanne Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)