Dax startet euphorisch in die Woche - Gewinnmitnahmen einplanen

Dax-Widerstand 25.100 25.500 Dax-Unterstützung 24.450 23.800

Dax-Rückblick:

Nachdem es bereits zum Wochenausklang klare Signale für eine Deeskalation im Nahen Osten gab, scheint es nun tatsächlich so zu sein, dass sich die Kriegsparteien auf ein Abkommen einigen konnten, welches am Freitag in der Schweiz unterschrieben werden soll.

Der Dax reagierte entsprechend heute morgen mit einem kräftigen Freudensprung und startete deutlich oberhalb von 25.000 Punkten in den Handel bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Mit der Bewegung heute Morgen zur Eröffnung wurde die Kurslücke vom 3. Juni (grau im Chart unten) annähernd wieder geschlossen, mehr gelang der Käuferseite zunächst nicht.

Aus charttechnischer Sicht muss in den kommenden Stunden zunächst mit weiteren Gewinnmitnahmen in Richtung 24.600/700 Punkte gerechnet werden. Mit der sehr bullischen Eröffnung dürften die Käufer ihre Pfeile erst einmal verschossen haben, ein Neueinstieg auf der Longseite ist hier aktuell nicht zu empfehlen.