Dax Chartanalyse 15.06.2026

Dax startet euphorisch in die Woche - Gewinnmitnahmen einplanen

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand25.10025.500
Dax-Unterstützung24.45023.800

Dax-Rückblick:

Nachdem es bereits zum Wochenausklang klare Signale für eine Deeskalation im Nahen Osten gab, scheint es nun tatsächlich so zu sein, dass sich die Kriegsparteien auf ein Abkommen einigen konnten, welches am Freitag in der Schweiz unterschrieben werden soll.

Der Dax reagierte entsprechend heute morgen mit einem kräftigen Freudensprung und startete deutlich oberhalb von 25.000 Punkten in den Handel bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick: 

Mit der Bewegung heute Morgen zur Eröffnung wurde die Kurslücke vom 3. Juni (grau im Chart unten) annähernd wieder geschlossen, mehr gelang der Käuferseite zunächst nicht.

Aus charttechnischer Sicht muss in den kommenden Stunden zunächst mit weiteren Gewinnmitnahmen in Richtung 24.600/700 Punkte gerechnet werden. Mit der sehr bullischen Eröffnung dürften die Käufer ihre Pfeile erst einmal verschossen haben, ein Neueinstieg auf der Longseite ist hier aktuell nicht zu empfehlen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90HW) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 15.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.486,62 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62PA) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 15.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.464,64 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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