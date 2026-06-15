DAX zieht zum Wochenstart deutlich an – Friedenshoffnungen treiben Märkte weltweit

Zum Wochenstart zeigt sich der DAX deutlich fester. Auch der Euro Stoxx 50 legt spürbar zu. Vorbörslich notieren die US Indizes durchweg im Plus, mit überdurchschnittlicher Stärke im Technologiesektor. Der Nikkei 225 hat den Handel in Asien mit kräftigen Gewinnen geschlossen.

Makroökonomischer Überblick

Makroökonomisch richtet sich der Blick auf eine dichte Datenlage. In der Eurozone steht die Industrieproduktion im Zentrum, die Rückschlüsse auf die konjunkturelle Dynamik erlaubt. In den USA liefern der Empire Manufacturing Index sowie Daten zur Industrieproduktion wichtige Hinweise auf die aktuelle Wirtschaftslage. Parallel hat der G7 Gipfel begonnen und könnte im Tagesverlauf zusätzliche Impulse für die Märkte setzen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Unter den Einzelwerten fällt Rheinmetall mit einer schwächeren Tendenz auf. Belastend wirken geopolitische Entspannungssignale, die die Nachfrage nach Rüstungswerten dämpfen, sowie Unsicherheiten rund um ein mögliches französisches Ausscheiden aus einem gemeinsamen Panzerprojekt.

Allianz präsentiert sich hingegen fester. Hintergrund sind Berichte über eine mögliche Übernahme des Versicherungsgeschäfts von HSBC in Asien, die Fantasie für weiteres Wachstum freisetzen.Die

Deutsche Bank zählt zu den gefragten Titeln im Markt. Die Kombination aus freundlichem Gesamtumfeld und gesteigerter Handelsaktivität im Finanzsektor sorgt für erhöhte Umsätze und eine stabile Nachfrage nach Bankwerten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN636A 28,41 22.239,1202 Punkte 8,90 Open End Nasdaq 100® Bear UN82SA 27,65 33.433,8267 Punkte 9,18 Open End Siemens Energy AG Bull UN10BY 55,45 100,57 06 EUR 2,79 Open End DAX® Bear UN7GGS 3,68 25.387,9475 Punkte 68,46 Open End Dow Jones Industrial Average Bear UG1404 9,43 52759,4705 Punkte 46,82 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.06.2026; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Novartis AG Call UN4AT4 0,14 150,00 CHF 12,61 16.12.2026 Johnson & Johnson Call UN265E 0,42 260,00 USD 14,58 16.09.2026 Exxon Mobile Corp. Call UG2E1H 0,66 160,00 USD 7,61 13.01.2026 DAX® Call UN2VSV 12,68 26000,00 Punkte 9,38 19.03.2027 DAX® Put UN64BQ 9,06 22800,00 Punkte 6,99 18.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.06.2026; 11:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500® Short HD94SY 1,17 8917,752 Punkte 5 Open End DAX® Short UN8H4E 2,04 25921,993333 EUR 30 Open End Tesla, Inc. Short UN83YQ 6,44 447,073 USD 10 Open End DAX® Long UG6H8P 3,72 19717,526631 Punkte 5 Open End TUI AG Short HD090Z 2,42 5,313193 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.06.2026; 11:30 Uhr;

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