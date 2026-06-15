Deutsche Wirtschaft verhalten optimistisch zum angekündigten Iran-Deal

Berlin, 15. Jun (Reuters) - Das ⁠angekündigte Abkommen zum Ende des Iran-Kriegs sorgt in der deutschen Wirtschaft für Zuversicht. Vor allem eine Öffnung der für die Energie- und Rohstoffversorgung so wichtigen Straße von Hormus wäre ein Wendepunkt. "Die Signale aus den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran machen der Schifffahrt Hoffnung", erklärte der Verband Deutscher Reeder am Montag. Ob dies zu einer dauerhaft sicheren und verlässlichen Passage durch die Meerenge führe, müsse sich noch beweisen. "Wir sind aber vorsichtig optimistisch." Eine Öffnung ‌wäre wichtig für die Weltwirtschaft, "weil damit Rohstoffströme, Lieferketten und Handelswege schrittweise wieder in Gang kommen können", sagte Präsident Dirk Jandura vom Exportverband BGA der Nachrichtenagentur Reuters. Bis sich die Lage ganz normalisiere, werde Zeit vergehen: "Infrastruktur muss repariert und die Produktion in vielen Bereichen erst ⁠wieder hochgefahren werden."

Entscheidend sei ⁠nun, "dass aus der politischen Absichtserklärung ein dauerhaft tragfähiges Friedensabkommen wird", sagte Jandura, der Chef des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen ist. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeigte sich vorsichtig optimistisch. "Sollte die Einigung tatsächlich zustande kommen und sich die Lage stabilisieren, kann das zu einer spürbaren Beruhigung an den Energie- und Rohstoffmärkten führen", sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. "Für die Industrie wäre das eine wichtige Entlastung, auch wenn die Wirkungen zum Teil erst mit zeitlicher Verzögerung spürbar werden."

Die Reederei Hapag-Lloyd sprach nach der mehr als 15-wöchigen Sperrung der Straße von Hormus von guten Nachrichten für den Konzern, ‌die Crews und Kunden. "Wir hoffen, dass Schiffe die Straße von Hormus noch in dieser Woche ‌passieren können", erklärte Deutschlands größte Containerreederei. Nach Informationen von vergangener Woche stecken noch vier der über 300 Schiffe von Hapag-Lloyd im Persischen Golf fest. Konzern-Chef Rolf Habben Jansen hatte jüngst gesagt, selbst nach einer Wiederöffnung der Meerenge werde eine Rückkehr zur vollständigen Normalität mindestens drei Monate dauern.

ÖKONOMIN: WIRTSCHAFTLICHE NARBEN AUCH NACH FRIEDENS-DEAL

Die ⁠sich abzeichnende Entspannung sorgt bei Ökonomen ebenfalls für mehr Konjunktur-Optimismus in Deutschland. "Eine Einigung wäre ein Befreiungsschlag, sofern es zu einer raschen Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs ‌durch die Straße von Hormus käme", sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der ⁠VP Bank. Dann dürften sich die Ölpreise weiter entspannen. "Niedrigere Energiekosten wiederum wären eine Wohltat für die deutsche Wirtschaft - Unternehmen und Verbraucher könnten durchatmen." Der Iran-Krieg habe aber bereits realwirtschaftliche Schäden angerichtet. Dies sieht Sonja Marten, Chefvolkswirtin der DZ Bank, ähnlich: "Die wirtschaftlichen Narben der vergangenen Monate werden den globalen Konjunkturausblick noch weit in das Jahr 2027 hinein prägen."

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erwartet für Deutschland und ‌die Euro-Zone dieses Jahr weiter nur ein Wachstum von je 0,6 Prozent. "Der konjunkturelle ⁠Schaden ist allerdings schon eingetreten und beträgt nach unseren ⁠Berechnungen mit Blick auf das durchschnittliche Wachstum 2026 sowohl für den Euroraum als auch für Deutschland 0,4 Prozentpunkte", betonte Krämer.

IMK: KICKSTART DER KONJUNKTUR ERST BEI ENDE DES IRAN-KRIEGS

Sollte sich der Waffenstillstand als ein Schritt in einen dauerhaften Frieden herausstellen, so dürften nach Einschätzung des gewerkschaftsnahen IMK im Sommer auch die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen wieder erhöhen. "Für Deutschland wäre dann durchaus wieder für 2026 ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent realistisch – statt der derzeit gängigen Prognosen von etwa 0,5 Prozent", sagte der wissenschaftliche IMK-Direktor Sebastian Dullien. Auch für 2027 wären dann die Aussichten besser, das Wachstum könnte dann wieder mehr als ein Prozent erreichen.

Bis zu einem endgültigen Friedensvertrag bestehe aber weiter die Gefahr, dass der Iran die Straße von Hormus erneut schließe und die Ölpreise wieder in die Höhe schießen würden, warnte Dullien. "Richtig durchstarten wird die deutsche Konjunktur deshalb erst ⁠dann können, wenn auch die Verhandlungen in den kommenden Wochen zwischen den USA und dem Iran ohne größere neue Kampfhandlungen über die Bühne gehen."

(Bericht von Klaus Lauer und Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)