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Einladung zur Medienkonferenz



15.06.2026 / 16:03 CET/CEST





Basel, 15. Juni 2026

MCH Group und Informa Markets gehen eine Partnerschaft ein und lancieren eine neue internationale Plattform. Sie verbindet Asien und Europa –ausgerichtet auf die heutigen Anforderungen der Schmuck- und Uhrenbranche.

Margaret Ma Connolly (Präsidentin und CEO, Informa Markets Asia), Dan Ye (Vizepräsident, Informa Markets Asia), Roman Imgrüth (CEO Exhibitions & Events, MCH Group) und Artur Faria (Creative Director, MCH Group) laden Sie herzlich zur Medienkonferenz am Donnerstag, 18. Juni, um 10 Uhr in der Galerie in Halle 1.0 (Haupteingang Art Basel Unlimited) ein. Einlass ab 9.30 Uhr.

Bitte melden Sie sich per E-Mail an media@mch-group.com an.

Über die MCH GroupDie MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk für globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA.

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