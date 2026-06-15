EQS-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden
EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden
15.06.2026 / 13:14 CET/CEST
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Ad hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR
LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG
- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -
Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeiner Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005199905) – Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden
München, 15.06.2026 – Der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats der Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, Herr Dr. Bruno Sälzer, hat den Vorstand der Gesellschaft heute darüber informiert, dass er seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender mit sofortiger Wirkung und sein Amt als Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2026 niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat wird sich zeitnah mit der Nachfolge für Herrn Dr. Sälzer befassen.
Kontakt Investor Relations:
LUDWIG BECK AG
A. Deubel
t: +49 89 23691-745
ir@ludwigbeck.de
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
|Marienplatz 11
|80331 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 2 36 91-0
|Fax:
|+49 (0)89 2 36 91-600
|E-Mail:
|info@ludwigbeck.de
|Internet:
|www.ludwigbeck.de
|ISIN:
|DE0005199905
|WKN:
|519990
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
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|2346184
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