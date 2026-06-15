EQS-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden

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EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden

15.06.2026 / 13:14 CET/CEST
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Ad hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR

LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG

- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -

Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeiner Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005199905) – Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden

München, 15.06.2026 Der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats der Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, Herr Dr. Bruno Sälzer, hat den Vorstand der Gesellschaft heute darüber informiert, dass er seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender mit sofortiger Wirkung und sein Amt als Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2026 niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat wird sich zeitnah mit der Nachfolge für Herrn Dr. Sälzer befassen.

Kontakt Investor Relations:
LUDWIG BECK AG
A. Deubel
t: +49 89 23691-745
ir@ludwigbeck.de

Ende der Insiderinformation

15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Telefon:+49 (0)89 2 36 91-0
Fax:+49 (0)89 2 36 91-600
E-Mail:info@ludwigbeck.de
Internet:www.ludwigbeck.de
ISIN:DE0005199905
WKN:519990
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
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