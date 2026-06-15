EQS-AFR: LS telcom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LS telcom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LS telcom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

15.06.2026 / 15:46 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die LS telcom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.06.2026

Ort:

https://www.lstelcom.com/de/investor-relations/finanzberichte/

15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31-33
77839 Lichtenau
Deutschland
Internet:www.LStelcom.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2346360 15.06.2026 CET/CEST

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