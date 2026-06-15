EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProSiebenSat.1 Media SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

15.06.2026 / 09:54 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ProSiebenSat.1 Media SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results

15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Internet:www.prosiebensat1.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2346028 15.06.2026 CET/CEST

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