EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 6. Zwischenmeldung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



15.06.2026 / 11:17 CET/CEST

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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

6. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt.

In der Zeit vom 8. Juni 2026 bis zum 12. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 67.293 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl der Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 08.06.2026 15.000 69,1795 XETA 09.06.2026 13.217 69,9314 XETA 10.06.2026 14.076 69,9545 XETA 11.06.2026 15.000 70,2764 XETA 12.06.2026 10.000 70,7623 XETA

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 erworben wurden, beträgt 349.977 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft Beiersdorfstraße 1 - 9 22529 Hamburg Deutschland Internet: www.Beiersdorf.com

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