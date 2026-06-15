EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.2026 / 16:33 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
15. Juni 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 wurden insgesamt 815.090 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
08.06.2026113.63251,64605.868.638,27Xetra
08.06.202670.96951,68013.667.685,02CBOE Europe (CEUX)
08.06.202618.43851,7375953.936,03Turquoise Europe (TQEX)
08.06.202612.46951,6957644.593,68Aquis Europe (AQEU)
09.06.202614.02552,0662730.228,46Xetra
09.06.202613.28052,0959691.833,55CBOE Europe (CEUX)
09.06.20262.65552,0840138.283,02Turquoise Europe (TQEX)
09.06.20261.24852,031464.935,19Aquis Europe (AQEU)
10.06.2026152.27251,37447.822.882,64Xetra
10.06.202696.27451,30014.938.865,83CBOE Europe (CEUX)
10.06.202621.01651,29841.078.087,17Turquoise Europe (TQEX)
10.06.202617.05051,3671875.809,06Aquis Europe (AQEU)
11.06.2026150.09651,05347.662.911,13Xetra
11.06.202693.33051,06484.765.877,78CBOE Europe (CEUX)
11.06.202622.84351,07571.166.722,22Turquoise Europe (TQEX)
11.06.202614.15151,1091723.244,87Aquis Europe (AQEU)
12.06.20261.34251,893469.640,94Xetra
Gesamt815.090
 		51,361441.864.174,86
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.363.119 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
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