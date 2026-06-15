EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



15.06.2026 / 16:33 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

15. Juni 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 wurden insgesamt 815.090 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 08.06.2026 113.632 51,6460 5.868.638,27 Xetra 08.06.2026 70.969 51,6801 3.667.685,02 CBOE Europe (CEUX) 08.06.2026 18.438 51,7375 953.936,03 Turquoise Europe (TQEX) 08.06.2026 12.469 51,6957 644.593,68 Aquis Europe (AQEU) 09.06.2026 14.025 52,0662 730.228,46 Xetra 09.06.2026 13.280 52,0959 691.833,55 CBOE Europe (CEUX) 09.06.2026 2.655 52,0840 138.283,02 Turquoise Europe (TQEX) 09.06.2026 1.248 52,0314 64.935,19 Aquis Europe (AQEU) 10.06.2026 152.272 51,3744 7.822.882,64 Xetra 10.06.2026 96.274 51,3001 4.938.865,83 CBOE Europe (CEUX) 10.06.2026 21.016 51,2984 1.078.087,17 Turquoise Europe (TQEX) 10.06.2026 17.050 51,3671 875.809,06 Aquis Europe (AQEU) 11.06.2026 150.096 51,0534 7.662.911,13 Xetra 11.06.2026 93.330 51,0648 4.765.877,78 CBOE Europe (CEUX) 11.06.2026 22.843 51,0757 1.166.722,22 Turquoise Europe (TQEX) 11.06.2026 14.151 51,1091 723.244,87 Aquis Europe (AQEU) 12.06.2026 1.342 51,8934 69.640,94 Xetra Gesamt 815.090

51,3614 41.864.174,86



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

2. April 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.363.119 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

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