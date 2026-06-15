EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



15.06.2026 / 08:20 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 08.Juni 2026 bis einschließlich 12.Juni 2026 wurden insgesamt 120.100 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 08.06.2026 34.000 175,5412 5.968.400,80 XETR 09.06.2026 25.000 174,5074 4.362.685,00 XETR 10.06.2026 30.000 173,2040 5.196.120,00 XETR 11.06.2026 30.000 172,5051 5.175.153,00 XETR 12.06.2026 1.100 180,0482 198.053,02 XETR Gesamt 120.100 174,0251 20.900.411,82

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

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