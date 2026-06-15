EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



15.06.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 18.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 92.258 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 08.06.2026 10.525 0,01% 75,4163 793.757 AQEU 08.06.2026 27.563 0,02% 75,4500 2.079.628 CEUX 08.06.2026 5.431 0,00% 75,4671 409.862 TQEX 08.06.2026 45.481 0,03% 75,4447 3.431.300 XETA 09.06.2026 83 0,00% 78,4696 6.513 CEUX 09.06.2026 175 0,00% 78,2192 13.688 XETA 10.06.2026 391 0,00% 82,2546 32.162 CEUX 10.06.2026 8 0,00% 82,5275 660 TQEX 10.06.2026 601 0,00% 82,1066 49.346 XETA 11.06.2026 370 0,00% 83,0390 30.724 CEUX 11.06.2026 3 0,00% 82,9800 249 TQEX 11.06.2026 627 0,00% 83,0934 52.100 XETA 12.06.2026 360 0,00% 83,1752 29.943 CEUX 12.06.2026 9 0,00% 82,8778 746 TQEX 12.06.2026 631 0,00% 83,2492 52.530 XETA Gesamt 92.258 0,07% 75,6921 6.983.206

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 12. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.527.509Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 15. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand

15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com

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