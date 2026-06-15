EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 18.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 92.258 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
08.06.202610.5250,01%75,4163793.757AQEU
08.06.202627.5630,02%75,45002.079.628CEUX
08.06.20265.4310,00%75,4671409.862TQEX
08.06.202645.4810,03%75,44473.431.300XETA
09.06.2026830,00%78,46966.513CEUX
09.06.20261750,00%78,219213.688XETA
10.06.20263910,00%82,254632.162CEUX
10.06.202680,00%82,5275660TQEX
10.06.20266010,00%82,106649.346XETA
11.06.20263700,00%83,039030.724CEUX
11.06.202630,00%82,9800249TQEX
11.06.20266270,00%83,093452.100XETA
12.06.20263600,00%83,175229.943CEUX
12.06.202690,00%82,8778746TQEX
12.06.20266310,00%83,249252.530XETA
Gesamt92.2580,07%75,69216.983.206 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 12. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.527.509Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 15. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand

15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2345530 15.06.2026 CET/CEST

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