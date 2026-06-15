EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.06.2026 / 16:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|
Directors' Dealings, Art 19 MAR
|1
|Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|Nikolaos Lykos
|2
|Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Aufsichtsrat
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
|3
|Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|b)
|LEI
|529900QI445M00DK4407
|4
|Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
|a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
|Irrevocable Undertaking / Annahmeverpflichtung zur Annahme des freiwilligen Übernahmeangebots von Dai Nippon Printing
|Kennung
|AT0000A325L0
|b)
|Art des Geschäfts
|Veräußerung: Derzeit besteht nur eine Annahmeverpflichtung von Herrn Lykos für seine27.114.422 Aktien, aufgrund des mit der Bieterin abgeschlossenen Irrevocable Undertakings, die mit der heutigen Veröffentlichung der Angebotsunterlage unbedingt geworden ist. Die Angaben zu Preis und Volumen beziehen sich auf die zugrundeliegenden Aktien.
|c)
|Preis(e) und Volumen
|Preis
|Volumen
|10 EUR
|27.114.422 Stück
|d)
|Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|10 EUR
|27.114.422 Stück
|e)
|Datum des Geschäfts
|2026-06-12; UTC+02:00
|f)
|Ort des Geschäfts
|OTC – Außerhalb eines Handelsplatzes
15.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105542 15.06.2026 CET/CEST
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