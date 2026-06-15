EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.06.2026 / 16:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
 
Directors' Dealings, Art 19 MAR		  
         
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen  
a) Name Nikolaos Lykos  
 
2 Grund der Meldung  
a) Position/Status Aufsichtsrat  
 
 
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung  
 
3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht  
a) Name AUSTRIACARD HOLDINGS AG  
 
b) LEI 529900QI445M00DK4407  
 
4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden		  
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Irrevocable Undertaking / Annahmeverpflichtung zur Annahme des freiwilligen Übernahmeangebots von Dai Nippon Printing

 		  
 
 
  Kennung AT0000A325L0  
b) Art des Geschäfts Veräußerung: Derzeit besteht nur eine Annahmeverpflichtung von Herrn Lykos für seine27.114.422 Aktien, aufgrund des mit der Bieterin abgeschlossenen Irrevocable Undertakings, die mit der heutigen Veröffentlichung der Angebotsunterlage unbedingt geworden ist. Die Angaben zu Preis und Volumen beziehen sich auf die zugrundeliegenden Aktien.

 		  
 
 
 
c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen  
    10 EUR 27.114.422 Stück  
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen  
10 EUR 27.114.422 Stück  
 
e) Datum des Geschäfts 2026-06-12; UTC+02:00  
 
f) Ort des Geschäfts OTC – Außerhalb eines Handelsplatzes  
 
         

 


15.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
Internet: https://www.austriacard.com/

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105542  15.06.2026 CET/CEST

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