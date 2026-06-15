EQS-DD: creditshelf Aktiengesellschaft: First Capital AG, Verpfändung von 230.000 Aktien

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.06.2026 / 17:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: First Capital AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Philipp
Nachname(n): von Erffa
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
creditshelf Aktiengesellschaft

b) LEI
5299003LVPXHGHTWP936 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A41YEG8

b) Art des Geschäfts
Verpfändung von 230.000 Aktien

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
11.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://creditshelf-ag.de/

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105540  15.06.2026 CET/CEST

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