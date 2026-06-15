EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: ALX Beteiligungsgesellschaft mbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Thema: Wasserstoff
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.06.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|ALX Beteiligungsgesellschaft mbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Torben
|Nachname(n):
|Kleinfeldt
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Friedrich Vorwerk Group SE
b) LEI
|529900NBM89YAM5ENI18
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A255F11
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|58,55 EUR
|4.508,35 EUR
|58,90 EUR
|3.946,30 EUR
|59,00 EUR
|11.092,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|58,8755 EUR
|19.546,6500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|TP ICAP EU LIQUIDNET EU EQUITY
|MIC:
|LNEQ
15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Friedrich Vorwerk Group SE
|Harburger Straße 19
|21255 Tostedt
|Deutschland
|Internet:
|www.friedrich-vorwerk-group.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105530 15.06.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: ALX Beteiligungsgesellschaft mbH, Kaufheute, 05:31 Uhr · EQS Group
EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: ALX Beteiligungsgesellschaft mbH, Kaufheute, 05:30 Uhr · EQS Group
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weggestern, 18:00 Uhr · onvista