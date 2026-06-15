EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: ALX Beteiligungsgesellschaft mbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: Wasserstoff
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.06.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ALX Beteiligungsgesellschaft mbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Torben
Nachname(n): Kleinfeldt
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI
529900NBM89YAM5ENI18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A255F11

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
57,60 EUR 403,20 EUR
58,30 EUR 1.107,70 EUR
58,60 EUR 1.933,80 EUR
58,80 EUR 1.940,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
58,5337 EUR 5.385,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Aquis Exchange Europe
MIC: AQEU


15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

105520  15.06.2026 CET/CEST

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