EQS-News: Accentro Real Estate AG beruft Katja Bielecke zur Vorstandsvorsitzenden

EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

Accentro Real Estate AG beruft Katja Bielecke zur Vorstandsvorsitzenden



15.06.2026 / 10:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Accentro Real Estate AG beruft Katja Bielecke zur Vorstandsvorsitzenden

Bisherige Chief Investment Officer übernimmt zum 3. Juni 2026 den Vorstandsvorsitz

Aufsichtsratsvorsitzender Dariush Ghassemi: „Katja Bielecke bringt die idealen Voraussetzungen mit, die strategische Neuausrichtung von Accentro entschlossen voranzutreiben.“

Accentro verkauft 614 Einheiten an institutionellen Investor



Berlin, 15. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat der Accentro Real Estate AG hat Katja Bielecke mit Wirkung zum 3. Juni 2026 zur Vorstandsvorsitzenden (CEO) des Unternehmens bestellt. Sie folgt auf Jörg Neuß, der im Mai als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands abberufen wurde. Die Funktion des Chief Investment Officer (CIO) behält Frau Bielecke bei und bildet zusammen mit Stefan Hammen (CFO) den zweiköpfigen Vorstand des Unternehmens.

Dariush Ghassemi, Aufsichtsratsvorsitzender der Accentro Real Estate AG, sagt: „Katja Bielecke bringt die idealen Voraussetzungen mit, die strategische Neuausrichtung von Accentro entschlossen voranzutreiben. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung hat Katja Bielecke komplexe Immobilienportfolios in Deutschland und Europa erfolgreich verantwortet. Mit ihrer ausgeprägten Führungsstärke wird sie auf dem starken Fundament aufbauen, das sie im Unternehmen bereits gelegt hat.“

Katja Bielecke ist seit Februar 2026 Mitglied des Vorstands der Accentro Real Estate AG. Die erfahrene Immobilienexpertin verfügt über eine langjährige Karriere bei namhaften internationalen Immobilieninvestoren und Private-Equity-Unternehmen.

Frühere Stationen umfassen unter anderem Hudson Advisors und Lapithus, die Spezialdienstleister der Lone Star Funds bzw. von Apollo, bei denen sie umfangreiche Expertise im Bereich notleidender Kredite sowie in der Immobilieninvestition und im Asset Management aufbaute. Darüber hinaus war sie am erfolgreichen Turnaround mehrerer Immobilienportfolien beteiligt und begleitete den Aufbau einer Immobilieninvestmentplattform für ein Family Office. Katja Bielecke bringt eine tiefe Marktkenntnis über alle Segmente der Fremdkapital- und Immobilieninvestition hinweg in den Vorstand ein.



Erfolgreicher Portfolioverkauf

Parallel dazu hat Accentro einen weiteren bedeutenden Transaktionsmeilenstein erreicht. 614 Einheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 24.300 Quadratmetern wurden erfolgreich an einen institutionellen Investor veräußert. Die Objekte liegen unter anderem in den Regionen Leipzig, Gera und Zwickau. Über den Kaufpreis haben die Parteien Vertraulichkeit vereinbart.

Katja Bielecke: „Wir danken dem Käufer für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Die Transaktion steht im Einklang mit unserer Strategie, das Portfolio gezielt zu schärfen und unsere Aktivitäten auf Immobilien mit attraktivem Ertragspotenzial zu fokussieren."



Über die Accentro Real Estate AG

Die Accentro Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von Accentro umfasst drei Kernbereiche: mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der Accentro Real Estate AG sind teilweise im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). Weitere Aktien sind nicht börsennotiert (WKN: A40ZWH, ISIN: DE000A40ZWH7). www.accentro.de



Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeitsarbeit:

Theresa Walz

Accentro Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

Email: walz@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 572



Ansprechpartner für Investor Relations:

Thomas Eisenlohr

Accentro Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

Email: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 272

15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Kantstr. 44/45 10625 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A40ZVK3 WKN: A40ZVK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2346096

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2346096 15.06.2026 CET/CEST