EQS-News: Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Panoptic startet v2 und ermöglicht On-Chain-Handel mit tokenisierten Vermögenswerten wie SpaceX

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Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Panoptic startet v2 und ermöglicht On-Chain-Handel mit tokenisierten Vermögenswerten wie SpaceX



15.06.2026 / 11:05 CET/CEST

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Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Panoptic startet v2 und ermöglicht On-Chain-Handel mit tokenisierten Vermögenswerten wie SpaceX Berlin, 15. Juni 2026 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Investor und Innovationspartner im Blockchain-Sektor, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Panoptic das öffentliche Mainnet der neuesten Version seines Protokolls („v2“) gestartet hat.



Panoptic ist eine dezentrale Plattform, auf der Nutzer Optionen handeln können – Finanzinstrumente, die das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung einräumen, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen – unter Nutzung der bereits auf der Börse Uniswap vorhandenen Liquidität. Im Gegensatz zu traditionellen Optionen haben die Optionen von Panoptic kein festes Verfallsdatum, sind jederzeit vollständig durch Sicherheiten besichert und werden sofort abgewickelt, ohne auf eine Gegenpartei angewiesen zu sein. Während sich in den Kryptomärkten bereits tiefe Märkte für Spot-Handel, Lending und futures-ähnliche Produkte entwickelt haben, fehlt bislang ein vergleichbarer Markt für Optionen.



Mit dem Launch von v2 entwickelt sich Panoptic über eine reine Optionshandelsplattform hinaus. Die Plattform wird zu einer umfassenderen On-Chain-Finanzplattform, auf der Nutzer Optionen handeln, Vermögenswerte verleihen und Sicherheiten zentral verwalten können.



Im Zentrum des Systems steht eine gemeinsame Risiko-Engine, die sicherstellt, dass Trades und Darlehen ordnungsgemäß besichert sind und das hinterlegte Kapital effizient eingesetzt wird. Darüber hinaus ergänzt Panoptic das Protokoll um neue Options-Vaults, eine Infrastruktur für individuelle Preisquotierungen, ein öffentliches SDK – ein Software Development Kit bzw. Entwicklerpaket, das externen Entwicklern standardisierte Werkzeuge und Schnittstellen zur Integration der Panoptic-Funktionen in eigene Anwendungen bereitstellt – sowie Partner-Referral-Codes. Zusammen machen diese Funktionen das Protokoll insbesondere für passive Investoren, professionelle Market Maker und externe Partner hochrelevant, die die Handels- und Yield-Produkte von Panoptic in ihre eigenen Plattformen integrieren möchten.



Im Rahmen des v2-Launchs hat Panoptic zudem den Handel mit SPCXx ermöglicht – einem tokenisierten Instrument, das die Wertentwicklung von SpaceX-Aktien abbildet. SPCXx wird von Backed Assets über dessen xStocks-Plattform emittiert und nicht von Panoptic selbst ausgegeben, gehalten oder vertrieben. Über Panoptic können Nutzer Preisexposure zu SPCXx aufbauen, den Token verleihen, um Erträge zu erzielen, oder rund um die Uhr Optionen darauf handeln. Damit wird dieselbe Infrastruktur, die bislang für Krypto-Assets genutzt wird, auf die tokenisierte Abbildung eines der weltweit aufmerksamkeitsstärksten börsennotierten Unternehmen ausgeweitet – auch außerhalb der regulären Börsenhandelszeiten1.



Maik Laske, CFO der Advanced Blockchain AG, kommentiert: „Panoptic ist ein starkes Beispiel dafür, wie die Advanced Blockchain AG grundlegende Infrastruktur an der Spitze der dezentralen Finanzwelt unterstützt. Während sich die Kryptomärkte von Spot- und Perpetual-Produkten hin zu einem vollständigen Derivate-Stack weiterentwickeln, zählt ein On-Chain-Markt für Optionen und Volatilität zu den zentralen noch fehlenden Bausteinen – und Panoptic baut genau diesen Markt direkt auf der bereits in Uniswap vorhandenen Liquidität auf.“

1 Panoptic ist weder mit SpaceX verbunden noch von SpaceX gesponsert oder unterstützt.



Über Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Investor und Innovationspartner in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/.



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