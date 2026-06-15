EQS-News: Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L21D1)

EQS-News: LEG Immobilien SE / Schlagwort(e): Anleihe/Dividende

Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L21D1)



15.06.2026 / 11:58 CET/CEST

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Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L21D1)

Der Wandlungspreis der Anleihe ist aufgrund der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025 gemäß § 10 der Anleihebedingungen angepasst worden, wirksam zum 15. Juni 2026. Der Wandlungspreis beträgt nun 107,2393 EUR (vorher 113,0871 EUR).

Die Geschäftsführung

LEG Properties B.V.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LEG Immobilien SE Flughafenstraße 99 40474 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 211 / 4568 - 0 E-Mail: ir@leg-se.com Internet: www.leg-se.com ISIN: DE000LEG1110 WKN: LEG111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart (Freiverkehr Plus), Tradegate BSX EQS News ID: 2346150

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