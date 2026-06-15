EQS-News: Architekten aus aller Welt tauschen beim BRICK AWARD 26 Architecture Symposium Ideen für die Städte der Zukunft aus

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Architekten aus aller Welt tauschen beim BRICK AWARD 26 Architecture Symposium Ideen für die Städte der Zukunft aus



15.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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Architekten aus aller Welt tauschen beim BRICKAWARD26 Architecture Symposium Ideen für die Städte der Zukunft aus

Das alle zwei Jahre stattfindende, 12. BRICK AWARD Architecture Symposium fand am Freitag, dem 12. Juni 2026, im MAK in Wien statt

„Städte der Zukunft: Transformation für eine widerstandsfähige, nachhaltige und inklusive Zukunft“ präsentierte und diskutierte internationale Best-Practice-Beispiele und architektonische Innovationen

Wien, 15. Juni 2026 – Da Städte für mehr als 70 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind und die fortschreitende Urbanisierung die Anfälligkeit für Klima- und Katastrophenrisiken erhöht, traf sich vergangene Woche in Wien eine ausgewählte Gruppe führender Architektinnen und Architekten beim BRICK AWARD 26 Architecture Symposium, um zu erörtern, wie sie dazu beitragen können, Städte der Zukunft widerstandsfähig, nachhaltig und inklusiv zu gestalten.

Seit 2004 bietet der alle zwei Jahre stattfindende BRICK AWARD Architekten eine Plattform für ihre einzigartigen Entwürfe und würdigt Ziegel und Keramik als zeitlose Materialien für innovative und zukunftsorientierte Architektur. Der von wienerberger ausgerichtete, unabhängige Award bringt einige der weltweit inspirierendsten und innovativsten Pioniere der Ziegelarchitektur zusammen und bietet einen unvergleichlichen Pool an Wissen und Erfahrung, der im Rahmen eines Symposiums, das in den Tagen nach der Preisverleihung stattfindet, geteilt und weiterentwickelt wird.

Unter dem Motto „Städte der Zukunft: Transformation für eine widerstandsfähige, nachhaltige und inklusive Zukunft“ diskutierten beim BRICK AWARD 26 Architecture Symposium führende Denker der Branche die entscheidende Rolle von Architektur, Stadtplanung und der Bauwirtschaft bei der Schaffung nachhaltiger Städte der Zukunft.

In einer Reihe von Vorträgen wurden auf dem Symposium innovative, radikale und bahnbrechende Projekte und Ideen vorgestellt, die Diskussionen über Lösungen und Möglichkeiten zur Schaffung widerstandsfähigerer und lebenswerterer Städte für alle anregten.

Architektur im Dialog mit Ort, Kultur und Material

Daniel Mangabeira, Mitbegründer von BLOCO Arquitetos, einem führenden Büro für zeitgenössische brasilianische Architektur, hob die Bedeutung des „Bauens mit dem Ort“ am Beispiel des brasilianischen Cerrado hervor, einem weitläufigen, ökologisch reichen, aber zunehmend bedrohten Gebiet im Herzen Brasiliens. Indem er den Cerrado sowohl als physische als auch als kulturelle Landschaft darstellte, erörterte Mangabeira, wie die Arbeit von BLOCO Arquitetos auf Umweltbelastungen und räumliche Ungleichheiten in der Region reagiert. „In Brasília haben wir eine moderne Architektur geerbt, die eng mit Struktur, Licht und Landschaft verbunden ist. Heute besteht unsere Herausforderung darin, dieses Erbe weiterzuführen und gleichzeitig auf die ökologische Fragilität und die heutigen sozialen Ungleichheiten zu reagieren. Im Cerrado, einem der am stärksten bedrohten Biome der Welt, sollte Architektur das Gebiet einbeziehen, seine Grenzen anerkennen, sein Gedächtnis bewahren und die Landschaft selbst als Teil des Projekts verstehen“, sagte Daniel Mangabeira. Seine Erkenntnisse regten die Teilnehmer an, zu erkunden, wie Architektur das Bauen wieder stärker mit dem jeweiligen Standort verbinden und zeitgenössische Herausforderungen angehen kann, während sie gleichzeitig widerstandsfähigere und kontextbewusste Ideen für die Zukunft vorschlägt.

Mit Blick auf Vietnam und hin zu praktischen Beispielen dafür, wie kulturelle Sensibilität und Inklusivität gelebt werden können, erläuterte Nguyen Há, Gründerin von ARB Architects, das Konzept der „Situated Serenity“. Dieser Ansatz, den Há im Rahmen ihrer Initiative MM Labs verfolgt, betrachtet Gebäude nicht als Objekte, sondern als Prozesse der Wissensbildung durch Materie. „Situated Serenity betrachtet Architektur als ein lebendiges Wesen, das sich durch das Experimentieren mit Materie, Erinnerung und den Glaubenssystemen eines Territoriums ständig weiterentwickelt“, sagte Nguyen Há. Situated Serenity verbindet Forschung, Experimentieren und Praxis und nutzt vor Ort gewonnene Materialien, Herstellungsprozesse und implizites Wissen als lebendige Akteure, die Erinnerung, Territorium und Glaubenssysteme in sich tragen. In diesem Sinne wird Architektur zu einem lebendigen Archiv, in dem das Sakrale nicht dargestellt, sondern behutsam konstruiert und erlebt wird.

Vergangenheit bewahren, Zukunft gestalten: Architektur für resiliente und lebenswerte Städte

Das Symposium befasste sich auch mit Beispielen für Strategien der Umnutzung in Westafrika, wo Jeanne Autran-Edorh, Mitbegründerin von Studio NEiDA, der Ansicht ist, dass man viel von der Architektur lernen kann, die der heutigen Disziplin vorausging und über sie hinausgeht. Studio NEiDA dokumentiert die modernistischen Gebäude, die in den Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit von den ehemaligen Kolonialmächten entstanden sind, und entwirft Zukunftsvisionen für diese Bauwerke, die in den Gemeinden, die sie bewohnen, verwurzelt sind. „Eine resiliente Stadt ist eine Stadt, die das Vorhandene transformiert und anpasst. Für die westafrikanischen Städte, in denen ich arbeite, bedeutet dies, sich mit einer Baugeschichte auseinanderzusetzen, deren Weitergabe durch den Kolonialismus gewaltsam unterbrochen und anschließend durch den vorherrschenden Kanon zunichte gemacht wurde. Das Wissen, das in den Händen von Handwerkern und Generationen von Bauherren liegt, droht verloren zu gehen, während moderne Ruinen eher als Scheitern denn als Potenzial wahrgenommen werden. Diese vielfältigen Vermächtnisse können, sorgfältig untersucht und angewendet, die Grundlage für eine Architektur bilden, die für eine Zukunft des gemeinschaftlichen städtischen Lebens geeignet ist“, sagte Jeanne Autran-Edorh. Sie zeigte unterschiedliche Wege auf, wie sich ein Verzicht auf pauschale Lösungen erreichen lässt.

Der Brooklyn Bridge Park in den USA, der durch ein sich selbst tragendes Modell finanziert wurde und zu einem neuen Standard für ambitionierte Projekte im öffentlichen Raum geworden ist, war Thema eines Vortrags von Matthew Urbanski, Partner bei MVVA. Nach mehr als 20 Jahren Planung und Entwicklung hat der Park ein verlassenes Ufergebiet in eine öffentliche Landschaft verwandelt, die jährlich von fünf Millionen Menschen besucht wird. „Parks sind die wichtigsten und belebtesten Treffpunkte für städtische Gemeinschaften, die eine Verbindung zur Natur und zueinander herstellen. Wir hoffen, dass die Entstehungsgeschichte des Brooklyn Bridge Park andere Städte dazu inspiriert, die Chancen zu ergreifen und die Herausforderungen anzugehen, die groß angelegte städtische Landschaftsprojekte mit sich bringen“, sagte Matthew Urbanski. Das Projekt setzt weltweit Maßstäbe für Uferprojekte, die Städte wieder mit ihren Uferbereichen verbinden und angesichts des Klimawandels Schutz vor Unwettern bieten. Die Idee für den Brooklyn Bridge Park kam von der Öffentlichkeit als Reaktion auf einen vorgeschlagenen Plan, Wohnhochhäuser am Wasser zu errichten. Urbanski veranschaulichte, wie durch Interessenvertretung und bürgerschaftliches Engagement die Vision eines zugänglichen, durchgehenden Uferparks Wirklichkeit wurde.

„Städte sind große Treiber des Klimawandels und verursachen zwei Drittel des weltweiten Energieverbrauchs, zugleich sind sie aber auch Zentren für Kreativität, Innovation und Bildung. Durch den Austausch ihrer Innovationen und Erfahrungen haben die am BRICKAWARD Architecture Symposium teilnehmenden Architektinnen und Architekten die Möglichkeit, bedeutende systemische Veränderungen in zentralen Bereichen zu bewirken – von der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an dessen Folgen bis hin zum Erhalt und zur Wiederherstellung von Ökosystemen sowie zur Kreislaufwirtschaft.

Kulturelle Sensibilität und ein auf den Menschen ausgerichtetes Design sind ebenfalls entscheidend, damit zukünftige Städte als lebenswerte Orte funktionieren. Intelligente Sanierungen, die auf die effiziente Nutzung von Energie und Ressourcen abzielen, müssen in größerem Umfang umgesetzt werden und zu nachhaltigem und bezahlbarem Wohnen beitragen, während barrierefreie, hochwertige Grünflächen unerlässlich sind, um die Biodiversität, die körperliche und geistige Gesundheit sowie das soziale Wohlbefinden zu fördern.

wienerberger ist stolz darauf, erneut ein Forum zu bieten, in dem sich weltweit führende Innovatoren mit ihren Fachkollegen vernetzen und bewährte Praktiken in der globalen Architektur weiterentwickeln können. Die Dringlichkeit dieser Diskussion und die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind von entscheidender Bedeutung – nicht nur für unsere Branche, sondern für die gesamte Bau- und Lebenswelt“, sagt Heimo Scheuch, CEO von wienerberger.

Über den BRICK AWARD

Der BRICK AWARD ist ein internationaler Architekturpreis, der herausragende Ziegelarchitektur aus aller Welt auszeichnet. Der von wienerberger ausgerichtete Preis würdigt Innovation, handwerkliche Exzellenz und nachhaltiges Design und ist dabei unabhängig; die Verwendung von wienerberger Produkten ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Der 2004 ins Leben gerufene, alle zwei Jahre verliehene Preis hat sich zu einer renommierten Plattform für visionäre Architekten entwickelt, die das kreative und ökologische Potenzial von Ziegel- und Keramikmaterialien in der zeitgenössischen Architektur aufzeigt. Die Gewinner aus aller Welt werden im Rahmen einer Preisverleihung geehrt, und ihre Arbeiten werden zusammen mit den nominierten Projekten im offiziellen BRICK-Buch vorgestellt.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.



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