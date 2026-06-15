EQS-News: Arteus Energy GmbH begibt 7,75 % Anleihe zur Weiterentwicklung und Skalierung ihres Agri-PV- und BESS-Portfolios in Deutschland

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Arteus Energy GmbH begibt 7,75 % Anleihe zur Weiterentwicklung und Skalierung ihres Agri-PV- und BESS-Portfolios in Deutschland



15.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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Arteus Energy GmbH begibt 7,75% Anleihe zur Weiterentwicklung und Skalierung ihres Agri-PV- und BESS-Portfolios in Deutschland



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Karlsruhe, 15. Juni 2026 – Die Arteus Energy GmbH, Projektentwickler von Erneuerbare-Energien-Anlagen und Stromerzeuger mit Fokus auf Agri-PV und BESS in Deutschland, treibt die Umsetzung ihrer Projekt- und Wachstumsstrategie konsequent voran. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums hat Arteus eine neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A460HC7) mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und einem Zinssatz von 7,75 % p.a. aufgelegt. Mit den zufließenden Mitteln möchte das Unternehmen insbesondere den Pipelineausbau beschleunigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im Eigenbestand realisieren sowie neue Märkte und Technologien erschließen. Interessierte Anleger können das grüne Wertpapier über die Unternehmenswebseite unter www.arteus-energy.de/anleihe-2026-2031 zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Arteus positioniert sich als unabhängiger Stromerzeuger der nächsten Generation mit einem vertikal integrierten Geschäftsmodell entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Flächensicherung und Projektentwicklung über den Bau bis hin zum Eigenbetrieb und zur Vermarktung erneuerbarer Energien. Der aktuelle Fokus liegt dabei insbesondere auf Agri-PV-Projekten und Batteriespeicherlösungen in Deutschland, da sie zentrale Herausforderungen der Energiewende lösen, darunter Flächenknappheit, Netzengpässe und die zunehmende Volatilität im Strommarkt.

Arteus verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund 330 MW Agri-PV sowie rund 1.950 MW BESS, die den strukturellen Nachfrageüberhang im deutschen Strommarkt adressiert. Der von einer Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft plausibilisierte Fair Value des Gesamtportfolios beträgt rund 25 Mio. Euro (Agri-PV: ca. 14,8 Mio. Euro; BESS: ca. 10,1 Mio. Euro). Arteus verfolgt eine klare Wachstumsstrategie hin zu einem langfristigen Eigenbetrieb der Erneuerbare-Energien-Anlagen mit stabilen und planbaren Cashflows. Dazu soll das eigene Portfolio in den kommenden Jahren konsequent in Richtung eines europäischen, technologieoffenen, skalierbaren Renewable Energy IPP ausgebaut werden.

Sebastian Böhmer, Gründer und Geschäftsführer der Arteus Energy GmbH: „Wir sehen derzeit ein attraktives Marktfenster für die erfolgreiche Etablierung als unabhängiger Stromerzeuger der nächsten Generation. Während der Strombedarf strukturell steigt, fehlen vielerorts flexible und intelligent integrierte Erzeugungs- und Speicherlösungen. Genau hier setzen wir mit unserem Geschäftsmodell an: Unser Ziel ist es, nicht nur Projekte zu entwickeln, sondern ein langfristig werthaltiges Energieportfolio aufzubauen, das stabile Cashflows mit technologischer Skalierbarkeit verbindet. Besonders spannend ist für uns aktuell die Kombination von Agri-PV und Batteriespeichern, weil wir damit Landwirtschaft, Netzstabilität und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen können. Mit unserer neuen Anleihe planen wir, die finanzielle Grundlage zu verbreitern, um diese Entwicklung und unser eigenes Wachstum deutlich zu beschleunigen.“

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.arteus-energy.de/anleihe-2026-2031 verfügbar.



Eckdaten der Arteus Energy Anleihe 2026/2031

Emittentin Arteus Energy GmbH Emissionsvolumen Bis zu 8 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A460HC7 / A460HC Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 12. Juni 2026 bis 11. Juni 2027 (14 Uhr) Valuta 9. Juli 2026 Laufzeit 5 Jahre: 9. Juli 2026 bis 9. Juli 2031 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 9. Januar und am 9. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 9. Januar 2027) Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 9. Juli 2029 zu 102 % des Nennbetrags Ab 9. Juli 2030 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativerklärung, Ausschüttungsbeschränkung, Mindest-Nettoinventarwert, Transparenzverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsensegment Ab 15. Dezember 2026: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) der Deutsche Börse AG Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Arteus Energy GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Arteus Energy Anleihe 2026/2031 der Arteus Energy GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Arteus Energy Anleihe 2026/2031 der Arteus Energy GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www. arteus-energy.de/anleihe-2026-2031 und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Die Arteus Energy Anleihe 2026/2031 der Arteus Energy GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.



Investorenkontakt:

David Lau

Arteus Energy GmbH

0721/560496953

investors@arteus-energy.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/17804720

linh.chung@ir4value.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Arteus Energy GmbH Brauerstraße 12a 76135 Karlsruhe Deutschland E-Mail: info@arteus-energy.de Internet: www.arteus-energy.de ISIN: DE000A460HC7 WKN: A460HC EQS News ID: 2344328

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