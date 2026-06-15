EQS-News: Die SWI Group erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an GDA, einem US-amerikanischen Digitalinfrastrukturkonzern mit einer Leistung von 1,3 GW, wodurch die SWI Group die Mehrheit an dem Unternehmen übernimmt.

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Die SWI Group erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an GDA, einem US-amerikanischen Digitalinfrastrukturkonzern mit einer Leistung von 1,3 GW, wodurch die SWI Group die Mehrheit an dem Unternehmen übernimmt.



15.06.2026 / 08:30 CET/CEST

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Durch die Übernahme erhöht sich der Anteil der SWI Group an einer der größten privaten Digitalinfrastrukturplattformen der USA auf eine Mehrheitsbeteiligung. Die SWI Group wird eng mit dem Management zusammenarbeiten, um die Anlagen von GDA für Hochleistungsrechner und KI-Workloads neu auszurichten und damit die kombinierte globale Kapazität der Gruppe auf über 3,6 GW zu erweitern.

LONDON und AMSTERDAM, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die an der Euronext Amsterdam notierte SWI Group („SWI"; SWICH) gab heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung über den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung an Genesis Digital Assets Limited („GDA") bekannt, einem der größten privaten Unternehmen im Bereich der digitalen Infrastruktur, das vorwiegend in den USA tätig ist.

GDA verfügt über Grundstücke mit bereits in Betrieb genommenen und genehmigten Netzanschlüssen mit einer Gesamtleistung von mehr als 1,3 GW. Das Unternehmen umfasst 15 Standorte, darunter mehrere Standorte in Texas, die den Anforderungen von Hyperscalern entsprechen. Zu den bestehenden Investitionen der SWI Group in digitale Infrastruktur gehört die europäische Rechenzentrumsplattform AiOnX mit 2,3 GW, die fünf strategisch günstig gelegene Hyperscale-Projekte in Irland, dem Vereinigten Königreich, Dänemark, Spanien und Italien entwickelt, die teilweise an einen der größten Hyperscaler vermietet sind.

Die SWI Group hat außerdem vereinbart, eine Mehrheitsbeteiligung an Polarise zu erwerben, einem Anbieter digitaler KI-Infrastruktur, der sich auf den Aufbau der zugrunde liegenden Infrastruktur für KI und die Bereitstellung von Hochleistungsrechnerkapazitäten (HPC) über seine Hardware- und Softwareangebote konzentriert. Polarise ist ein offizieller NVIDIA Cloud Service Provider und hat neulich in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom und NVIDIA die erste KI-Fabrik im industriellen Maßstab in Deutschland in Betrieb genommen.

„Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an GDA wird die digitale Infrastrukturpräsenz der SWI Group erheblich ausweiten und die USA, den größten und am schnellsten wachsenden Markt für KI- und HPC-Rechenzentren, einbeziehen. Durch die Zusammenführung dieser europäischen und US-amerikanischen Plattformen schafft die Gruppe einen weltweit führenden Akteur im Bereich der digitalen Infrastruktur, der umfassende, vertikal integrierte Cloud- und KI-Rechenkapazitäten über alle fünf Ebenen der KI hinweg anbietet: Land, Chips, Infrastruktur, Modelle und Anwendungen", sagte Max-Hervé George, Gründer und Chief Executive Officer der SWI Group.

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 darstellen oder darstellen können.

Informationen zur SWI Group

Die SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com), notiert an der Euronext Amsterdam unter dem Tickersymbol SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), ist ein globaler Investment-Konglomerat, der von Unternehmergeist getrieben ist und in einer Reihe von Sektoren tätig ist, darunter Rechenzentren, Immobilien, Kreditwesen und der Finanzsektor. Die Investmentstrategien des Konzerns basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das größtmögliche Renditepotenzial auszuschöpfen. Die SWI Group stützt sich auf lokale operative Teams, um weltweit Chancen sowohl im Immobilienbereich als auch bei Investmentstrategien zu identifizieren, zu entwickeln und zu verwalten. Die SWI Group verwaltet derzeit Vermögenswerte von rund 10 Milliarden Euro und hat mehr als 280 Beschäftigte in 26 Niederlassungen weltweit.

Informationen zu AiOnX

AiOnX ist die hundertprozentige Tochtergesellschaft der SWI Group, die sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Rechenzentren spezialisiert hat. Derzeit befinden sich fünf Standorte in Irland, Großbritannien, Dänemark, Spanien und Italien in der Entwicklung, die zusammen eine KI-fähige Kapazität von 2,3 GW in Europa bieten.

Informationen zu Genesis Digital Assets Limited

Genesis Digital Assets Limited verfügt über mehr als 1,3 GW an mit Strom versorgten Flächen in Anlagen, die sich vorwiegend in den USA und Schweden befinden, darunter mehrere Standorte in Texas, die den Anforderungen von Hyperscalern entsprechen. Das Unternehmen wird auf Hochleistungsrechnen und KI-Anwendungen ausgerichtet.

Informationen zur Polarise GmbH

Das in Deutschland gegründete Unternehmen Polarise (www.polarise.eu) ist eine führende europäische KI-Infrastrukturplattform, die durch eine Kombination aus speziell für KI konzipierten Rechenzentren, fortschrittlichen Softwarefunktionen und umfassendem betrieblichen Know-how Hochleistungsrechnen (HPC) in großem Maßstab bereitstellt. Als einer der bevorzugten NVIDIA Cloud-Partner und NVIDIA Cloud-Dienstleister in Europa ermöglicht Polarise Unternehmen und staatlichen Kunden die Bereitstellung geschäftskritischer KI-Workloads mit hoher Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit auf dem gesamten Kontinent.

Cision

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