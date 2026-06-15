EQS-News: EverYield AG erhöht Emissionsvolumen der laufenden Infrastruktur-Anleihe von EUR 30 Mio. auf EUR 50 Mio.

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EverYield AG erhöht Emissionsvolumen der laufenden Infrastruktur-Anleihe von EUR 30 Mio. auf EUR 50 Mio.



15.06.2026 / 08:44 CET/CEST

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Investoren zeichneten bereits EUR 21,25 Mio.

Aktionäre stellen zusätzlich EUR 10 Mio. Eigenkapital bereit

Wien, 15. Juni 2026 – Die EverYield AG erhöht das ursprünglich vorgesehene Emissionsvolumen ihrer laufenden EverYield Infrastructure Anleihe 2026/2032 (ISIN: DE000A4EVPH1/WKN: A4EVPH) von bis zu EUR 30 Mio. auf bis zu EUR 50 Mio. Hintergrund sind das starke Investoreninteresse sowie die deutlich erweiterten Finanzierungsperspektiven im Zuge der laufenden Platzierung.

Ein wesentlicher Meilenstein sind dabei die verbindlichen Zeichnungszusagen von Investoren über insgesamt EUR 21,25 Mio. im Rahmen der laufenden Anleiheplatzierung. Zur Unterstützung der weiteren Wachstumsstrategie und des Ausbaus der Energy-Campus-Plattform haben die Aktionäre zusätzliche Eigenmittel in Höhe von EUR 10 Mio. verbindlich zugesagt. Die Gesellschaft verfügt damit über eine gesicherte Grundlage für die Umsetzung ihrer nächsten Entwicklungs- und Expansionsschritte. Die zusätzliche Finanzierung stärkt die Kapitalbasis der EverYield AG deutlich und schafft die Voraussetzungen, um die Entwicklung der Energy-Campus-Plattform sowie weiterer Infrastruktur- und Energieprojekte konsequent voranzutreiben.

Die EverYield AG positioniert sich mit ihren Energy-Campus-Konzepten gezielt in den Zukunftsmärkten Energie, Infrastruktur und Kreislaufwirtschaft. Ein besonderer Fokus liegt auf Projekten der energetischen Klärschlammverwertung und Phosphorrückgewinnung. Hier eröffnen die regulatorischen Vorgaben speziell in Österreich und Deutschland erhebliche Marktpotenziale: Ab 2029 in Deutschland bzw. ab 2033 in Österreich sind Betreiber großer Kläranlagen verpflichtet, Phosphor aus Klärschlamm oder Klärschlammaschen zurückzugewinnen. Daraus entsteht ein erheblicher Investitionsbedarf in neue Verbrennungs-, Verwertungs- und Recyclingkapazitäten.

Mario Mildner, CEO der EverYield AG, erklärt: „Die Entscheidung zur Erhöhung des Emissionsvolumens spiegelt das große Interesse institutioneller Investoren an unserer Infrastrukturstrategie wider. Die Zeichnungszusage der Investoren sowie das zusätzlich eingebrachte Eigenkapital unserer Aktionäre stärken unsere Finanzierungsbasis nachhaltig und ermöglichen es uns, die Umsetzung unserer Energy-Campus-Projekte schneller zu realisieren. Aus Klärschlamm Wärme und Strom zu erzeugen und gleichzeitig Phosphor zu gewinnen, bietet uns attraktive Wachstumschancen, die durch gesetzliche Vorgaben zusätzlich unterstützt werden.“

Die Zeichnungsfrist der EverYield Infrastructure Anleihe läuft unverändert bis zum 26. Juni 2026. Morgen, am 16. Juni 2026 startet das Management eine Roadshow mit Investorenterminen in Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, München und Wien. Interessierte Investoren, die daran teilnehmen wollen, melden sich bitte bei unserem Investor Relations-Team. Mehr dazu unter https://everyield.at/kontakt-2/

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MAXIMILIAN FISCHER Head of Investor Relations

m.fischer@max-em.de

MANUEL TAVERNE Co-Head of Investor Relations

m.taverne@max-em.de

Über die EVERYIELD AG

Die EverYield Properties AG, nach Eintragung der laufenden Umfirmierung „EverYield AG“, mit Sitz in Wien entwickelt, strukturiert und finanziert integrierte Infrastrukturprojekte im Bereich Umwelt- und Energieinfrastruktur. Im Mittelpunkt steht der Aufbau des Everyield Energy Campus – einer skalierbaren Plattform zur thermischen Verwertung von Klärschlamm, zur Phosphorrückgewinnung sowie zur Energieerzeugung und Produktvermarktung. Everyield verbindet regulatorisch getriebene Entsorgungs- und Rohstoffthemen mit langfristig planbaren Infrastruktur-Cashflows und verfolgt das Ziel, Entsorgungs- und Verwertungsmengen in nachhaltige Wertschöpfung zu transformieren.

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