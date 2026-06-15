EQS-News: Siltronic AG schließt erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 273 Mio. zur Unterstützung des langfristigen Wachstums und zur Stärkung der Bilanz ab

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Siltronic AG schließt erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 273 Mio. zur Unterstützung des langfristigen Wachstums und zur Stärkung der Bilanz ab



15.06.2026 / 22:48 CET/CEST

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Pressemitteilung



Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com



Siltronic AG schließt erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 273 Mio. zur Unterstützung des langfristigen Wachstums und zur Stärkung der Bilanz ab

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG IN DER, ODER AN PERSONEN IN EINER RECHTSORDNUNG AN DIE, EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

München, 15. Juni 2026 –Siltronic AG, einer der weltweit führenden Hersteller von hochreinen Siliziumwafern, hat eine Kapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde als internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt und war deutlich überzeichnet. Ankeraktionär HAL Trust hat sich mit einer bedeutenden Order an der Transaktion beteiligt. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von EUR 91 platziert, was zu einem Bruttoemissionserlös von EUR 273 Mio. führte.

Unterstützung des langfristigen Wachstums in strukturell attraktiven Halbleitermärkten

Die Kapitalmaßnahme wird die Wachstumsstrategie von Siltronic unterstützen, die Bilanz stärken und allgemeinen Unternehmenszwecken dienen. Als Unternehmen in einem strukturell wachsenden Halbleitermarkt profitiert Siltronic von langfristigen Nachfragetreibern wie künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Elektromobilität, die die Nachfrage nach Siliziumwafern – insbesondere im Bereich von 300 mm – weiterhin unterstützen.

Mit ihrem klaren strategischen Fokus auf Leading Edge- und Power-Wafer ist das Unternehmen gut positioniert, attraktive Wachstumschancen in wichtigen Endmärkten zu nutzen. Gestützt auf ihre Position als ein Technologieführer, starke Forschungs- und Entwicklungskompetenzen und langjährige Kundenbeziehungen baut die Siltronic AG ihr 300 mm-Produktportfolio weiter aus und behauptet zugleich ihre führende Stellung bei hochentwickelten 300 mm-Wafern. Der fortlaufende Hochlauf der neuen 300 mm-Fabrik in Singapur dürfte die Wettbewerbsposition des Unternehmens weiter stärken und mittelfristig profitables Wachstum unterstützen.

Verbessertes Finanzprofil und erhöhte strategische Flexibilität

Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung stärkt die Bilanz von Siltronic deutlich und erhöht die finanzielle Flexibilität, um attraktive Marktchancen – einschließlich solcher, die durch künstliche Intelligenz getrieben werden – zu nutzen und zukünftiges profitables Wachstum zu unterstützen.

Starke Investorennachfrage unterstreicht das Vertrauen in die Strategie von Siltronic

„Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung sowohl bestehender als auch neuer institutioneller Investoren“, sagte Dr. Michael Heckmeier, CEO der Siltronic AG. „Die erfolgreiche Platzierung unterstreicht das Vertrauen in die strategische Positionierung von Siltronic und die langfristigen Wachstumsperspektiven. Mit dem zusätzlichen Kapital stärken wir unsere finanzielle Basis weiter und erhöhen unsere Fähigkeit, unsere strategischen Prioritäten umzusetzen und gleichzeitig Widerstandsfähigkeit über Marktzyklen hinweg zu gewährleisten.“

Deutsche Bank, UBS und J.P. Morgan fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner.



Kontakt:

Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com



Unternehmensprofil:

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Waferlösungen istSiltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Wafer sind die Grundlage der Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen des digitalen Lebens – von Servern und Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Technologie, Innovationskraft und operative Exzellenz.Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX ab 22. Juni 2026 wieder im MDAX und TecDAX vertreten.



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Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertriebsunternehmen durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jedes Vertriebsunternehmen, das die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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