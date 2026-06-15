EQS-News: SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K in Europa erhältlich

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SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K in Europa erhältlich



15.06.2026 / 18:05 CET/CEST

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TOKIO, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten, verkörperten Heimrobotiksystemen, gibt heute die Verfügbarkeit der SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K in Europa bekannt. Die neue Sicherheitskamera für den Außenbereich wurde entwickelt, um eine größere Abdeckung, klarere Details und intelligentere KI-gestützte Einblicke für die Überwachung des Zuhauses zu ermöglichen.

SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Cam 3K

Die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K wurde entwickelt, um die Überwachung von Gärten, Einfahrten, Eingängen, Geschäften und Außenbereichen zuverlässiger zu machen. Sie kombiniert eine 360°-Schwenk- und Neigeabdeckung, 5MP-Bildklarheit, Vollfarb-Nachtsicht, flexible Installationsmöglichkeiten und KI-gestütztes Ereignisverständnis in einem wetterfesten Gerät für den Außenbereich.

AI Insight auf Basis eines Vision-Language-Models*

Angetrieben durch ein Vision-Language-Model geht die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K über herkömmliche Bewegungsalarme hinaus. Statt lediglich anzuzeigen, dass sich etwas bewegt hat, liefert sie proaktive Ereigniserkennung mit AI Insight.

Die erste Funktion von AI Insight ist AI Event Alert. Die Kamera kann Situationen in natürlicher Sprache zusammenfassen, etwa wenn eine Lieferung eintrifft, eine Person nach Hause kommt, ein Tier den Garten betritt oder sich eine verdächtige Person nähert.

Zudem können Nutzer Videoaufnahmen mithilfe natürlicher Sprache durchsuchen. So lassen sich wichtige Momente leichter finden, etwa ein zerkratztes Auto auf der Straße oder ein Haustier, das tagsüber im Garten spielt, ohne stundenlang Aufnahmen manuell durchsehen zu müssen.

Darüber hinaus hilft die KI-Erkennung dabei, Personen, Fahrzeuge, Tiere und Objekte zu identifizieren. Dadurch werden unnötige Benachrichtigungen durch Insekten oder irrelevante Bewegungen reduziert, während Nutzer sich auf die wirklich wichtigen Ereignisse konzentrieren können. Fortschrittliche VLM-Funktionen können außerdem Tierarten wie Bären, Rehe und Kojoten erkennen und so Nutzern im Außenbereich helfen zu verstehen, was den überwachten Bereich betreten hat.

Anders als herkömmliche Kameras, die lediglich überwachen, kann die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K mit weiteren SwitchBot Geräten zusammenarbeiten und aktive Sicherheitsautomatisierungen auslösen, beispielsweise das Einschalten von Lichtern, wenn jemand den Garten betritt, während der Nutzer nicht zu Hause ist.

*Einige KI-Verständnisfunktionen erfordern ein AI Guard Abonnement. Vollständige Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot Website.

360°-Außenüberwachung mit Bewegungsverfolgung

Ausgestattet mit 360° horizontaler Rotation, 90° vertikaler Rotation und einem 110°-Weitwinkelobjektiv bietet die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K eine breite Sicht auf Außenbereiche mit weniger toten Winkeln. Wenn die Bewegungsverfolgung aktiviert ist, kann die Kamera bewegte Objekte verfolgen und deren Weg aufzeichnen. So lässt sich besser nachvollziehen, wie ein Ereignis abgelaufen ist.

Erkennungszonen ermöglichen es Nutzern, die Überwachung auf wichtige Bereiche wie Eingangstor, Garage, Einfahrt oder Garten zu konzentrieren und gleichzeitig unerwünschte Benachrichtigungen durch nahegelegene Straßen oder vorbeifahrenden Verkehr zu reduzieren. Zur aktiven Abschreckung unterstützt die Kamera außerdem akustische Warnsignale sowie manuelle Licht- und Alarmsteuerungen, um auf verdächtige Aktivitäten reagieren zu können.

3K-Präzision bei Tag und Nacht

Mit einem 5MP-Sensor und einer großen F1.6-Blende erfasst die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K klarere Außenaufnahmen mit mehr nutzbaren Details. So lassen sich Gesichter, Kennzeichen, Pakete und andere wichtige Informationen besser erkennen. Bei Nacht unterstützen vier Infrarot-LEDs und vier weiße LEDs sowohl Infrarot-Nachtsicht als auch Vollfarbansicht bei schlechten Lichtverhältnissen. Dadurch erhalten Haushalte mehr Flexibilität in unterschiedlichen Beleuchtungssituationen.

Für stabile Außenüberwachung entwickelt

Die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K unterstützt sowohl WLAN als auch kabelgebundene Ethernet-Verbindungen. So können Nutzer die Einrichtung wählen, die am besten zu ihrer Wohnumgebung passt. Die lokale Speicherung unterstützt microSD-Karten mit bis zu 512 GB, während Cloud-Speicher dabei helfen kann, wichtige Aufnahmen zu sichern und einfacher zu überprüfen.

Mit der Schutzklasse IP66 gegen Wasser und Staub sowie einer Betriebstemperatur von bis zu -20 °C ist die Kamera für den Einsatz im Außenbereich bei Regen, Wind und in kälteren Jahreszeiten ausgelegt. Zudem unterstützt sie RTSP und ermöglicht damit die Verbindung mit Home Assistant, NVR- und NAS-Systemen für Nutzer, die flexiblere lokale Überwachungslösungen bevorzugen.

Funktioniert mit dem SwitchBot Ökosystem

In Verbindung mit dem SwitchBot KI Hub kann die Outdoor Pan/Tilt Kam 3K Teil eines umfassenderen Sicherheitssystems für das Zuhause werden. Der KI Hub unterstützt lokale Speicherung mit hoher Kapazität, lokale Gesichtserkennung und erweiterte KI-Verständnisfunktionen. Gleichzeitig lässt er sich mit weiteren SwitchBot Geräten wie Lock, Videotürklingel, Kontaktsensor und Innenkameras verbinden.

Die Kamera unterstützt außerdem Zwei-Wege-Audio mit einem hochempfindlichen Mikrofon und einem leistungsstarken Lautsprecher, Remote-Liveansicht über die SwitchBot App sowie die gleichzeitige Anzeige von bis zu vier Outdoor-Kamera-Feeds auf dem Startbildschirm der App.

Preis und Verfügbarkeit

Die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K ist seit dem 15. Juni über die offizielle SwitchBot Website und Amazon Stores in Europa erhältlich.

Die UVP liegt bei 89,99 €.

Der AI Guard Premium Plan startet bei 4,99 €.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot Website oder auf den Kanälen von SwitchBot auf X, Instagram, Facebook undYouTube.

Media Kit: SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Cam 3K

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Cision

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