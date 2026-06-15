EQS-News: TV-Quotenrekord zum deutschen WM-Start – Dortmunder Duo trifft

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

TV-Quotenrekord zum deutschen WM-Start – Dortmunder Duo trifft



15.06.2026 / 15:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mehr 23 Millionen (Marktanteil 70,2%) TV-Zuschauer verfolgten den 7:1-Sieg der deutschen DFB-Nationalmannschaft bei deren Auftakt in die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – ein neuer TV-Quotenrekord. Das Interesse am Fußball ist damit in Deutschland größer denn je.



Auch aus Dortmunder Sicht war der Abend ein Highlight: Felix Nmecha und Nico Schlotterbeck, beide beim BVB unter Vertrag, erzielten die ersten beiden Treffer und legten damit den Grundstein für den Kantersieg vor rekordverdächtiger Kulisse an den Bildschirmen. In der für die Werbewirtschaft besonders wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten 8,44 Millionen Menschen die Partie, was sogar einem Marktanteil von 81,5 Prozent entsprach.



Dortmund, den 15. Juni 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207-209 44137 Dortmund Deutschland Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745 Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746 E-Mail: aktie@bvb.de Internet: https://aktie.bvb.de/ ISIN: DE0005493092 WKN: 549309 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2346300

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2346300 15.06.2026 CET/CEST