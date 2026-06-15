EQS-News: TV-Quotenrekord zum deutschen WM-Start – Dortmunder Duo trifft

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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
TV-Quotenrekord zum deutschen WM-Start – Dortmunder Duo trifft

15.06.2026 / 15:03 CET/CEST
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Mehr 23 Millionen (Marktanteil 70,2%) TV-Zuschauer verfolgten den 7:1-Sieg der deutschen DFB-Nationalmannschaft bei deren Auftakt in die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – ein neuer TV-Quotenrekord. Das Interesse am Fußball ist damit in Deutschland größer denn je.

Auch aus Dortmunder Sicht war der Abend ein Highlight: Felix Nmecha und Nico Schlotterbeck, beide beim BVB unter Vertrag, erzielten die ersten beiden Treffer und legten damit den Grundstein für den Kantersieg vor rekordverdächtiger Kulisse an den Bildschirmen. In der für die Werbewirtschaft besonders wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten 8,44 Millionen Menschen die Partie, was sogar einem Marktanteil von 81,5 Prozent entsprach.

Dortmund, den 15. Juni 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

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