EQS-News: ZTT auf der Intersolar Deutschland 2026: Vorteile einer durchgängigen Lieferkette - Lösungen für Solarenergie, Energiespeicherung und Wasserstoff als Wegbereiter für eine kohlenstoffarme globale Zukunft

EQS-News: ZTT / Schlagwort(e): Sonstiges

ZTT auf der Intersolar Deutschland 2026: Vorteile einer durchgängigen Lieferkette - Lösungen für Solarenergie, Energiespeicherung und Wasserstoff als Wegbereiter für eine kohlenstoffarme globale Zukunft



15.06.2026 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MÜNCHEN, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- 23.–25. Juni 2026 – ZTT kehrt zur Intersolar Europe, der weltweit führenden Messe für saubere Energie, zurück (Stand C3.480) und präsentiert seine umfassende Angebotspalette entlang der Industriekette „Solarenergie + Energiespeicher + Wasserstoff" und entsprechende Systemlösungen. Im Mittelpunkt stehen die bewährten, maßgeschneiderten „New Energy+"-Lösungen des Unternehmens sowie die weltweit realisierten Projekte.

Vertrauenswürdiger Partner für die Energiewende in Europa

ZTT baut seine Marktposition mit zuverlässigen Lösungen für die Energieübertragung und -verteilung weiter aus. Bis heute hat das Unternehmen über 100.000 Tonnen Freileitungen und Tausende Kilometer Mittel- und Hochspannungskabel an große Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber (ÜNB und VNB) in ganz Europa geliefert – darunter Deutschland, Finnland, Estland, Großbritannien, Schweden, Polen und Spanien, wo diese Produkte in kritischen Netzinfrastrukturen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus hat ZTT mehrere schlüsselfertige Seekabelprojekte für den Anschluss von Offshore-Energieanlagen erfolgreich umgesetzt. Durch die konsequente Einhaltung der strengen technischen und regulatorischen Anforderungen in Europa unterstützt ZTT weiterhin die fortschreitende Netzmodernisierung und Energiewende in der Region.

ZTT PV – Wegbereiter für eine saubere, kohlenstoffarme Wirtschaft

Im Einklang mit den Anforderungen an eine neue, saubere und kohlenstoffarme Wirtschaft gewährleistet ZTT weltweit eine reibungslose Projektabwicklung von Anfang bis Ende – vom Entwurf über die Lieferung von Ausrüstung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zu Netzanschluss und Betrieb und Wartung. Im PV-Sektor ermöglicht ZTT unter Nutzung seiner selbst entwickelten N-Typ-TOPCon/BC-Module und EVA/POE-Folien vielfältige „PV+"-Szenarien wie Agrivoltaik (Agri-PV), Offshore-PV, Mikronetze und gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV). Das integrierte Ökosystem aus Solarenergie, Speicherung und Ladetechnik beschleunigt die Umsetzung und ermöglicht eine flexible Laststeuerung für Industrieparks, Gewerbegebiete und Autobahnraststätten.

ZTT Energy Storage – Bewährte Lösungen mit globaler Präsenz

Die modularen Energiespeicherlösungen von ZTT basieren auf eigens entwickelten Hochleistungsbatteriezellen, einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) und einer KI-gestützten Fehlerprognose und bieten hohe Sicherheit, schnelle Reaktionszeiten sowie Skalierbarkeit von kWh- bis hin zu MWh-Größenordnungen. Sie sind so konzipiert, dass sie unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren— sei es bei extremer Kälte, großer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit oder in großer Höhe. Zu unserer bewährten globalen Präsenz gehören:

Ein Projekt in Deutschland, das strenge Lärmschutzvorschriften erfüllt

98 % Systemverfügbarkeit bei extremer Kälte in der Mongolei

Äußerst flexible Umsetzung eines Projekts für ein gewerbliches und industrielles PV+BESS+EV-Ladeinfrastruktur-Projekt in Osteuropa

Darüber hinaus bieten die Superkondensator-Energiespeicherprodukte von ZTT eine Reaktionszeit im Millisekundenbereich, eine hohe Leistungsdichte und eine lange Lebensdauer— ideal für die automatische Verstärkungsregelung und die Primärfrequenzregelung von Versorgungsnetzen.

ZTT-Wasserstoffenergie – eine strategische Priorität

ZTT konzentriert sich auf Kernausrüstung und bietet Komplettlösungen vom Entwurf bis zur Lieferung. Die Wasserstofftankstellen mit 35 MPa/70 MPa haben die Zertifizierung für Explosionsschutz sowie die TÜV-Zertifizierung bestanden. Der alkalische Elektrolyseur mit einer Leistung von 1000 Nm³/h hat sowohl die Zertifizierung der Stufe I im Rahmen des chinesischen „Hydrogen Energy Pioneer Program" als auch die TÜV-Zertifizierung erhalten. Die weltweit erste tauchfähige, hydraulisch angetriebene Flüssigwasserstoff-Druckerhöhungspumpe stellt einen bedeutenden technologischen Durchbruch dar. Diese Produkte haben sich in zahlreichen Projekten im In- und Ausland bewährt und genießen in der Branche hohes Ansehen.

Zuverlässige neue Energie für globale Lastspitzenabdeckung, Frequenzregelung und netzunabhängige Notstromversorgung

ZTT hat es sich zur Aufgabe gemacht, rund um die Uhr zuverlässige Produkte im Bereich der neuen Energien bereitzustellen, die globale Energiesysteme stärken. Wir laden alle Partner herzlich ein, gemeinsam mit uns am Stand C3.480 an der Gestaltung einer klimafreundlichen Zukunft mitzuwirken.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ztt-auf-der-intersolar-deutschland-2026-vorteile-einer-durchgangigen-lieferkette--losungen-fur-solarenergie-energiespeicherung-und-wasserstoff-als-wegbereiter-fur-eine-kohlenstoffarme-globale-zukunft-302799840.html

15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2345612 15.06.2026 CET/CEST